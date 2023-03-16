İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve Teknik Direktör Bahaddin Güneş, Menemen FK galibiyetini değerlendirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, ligin 26. haftasında evinde ağırladığı Menemen Futbol Kulübünü 2-0 mağlup etti. Maç sonrasında kulüp başkanı ve teknik direktörden önemli açıklamalar geldi.

Son 5 maçtan 3 galibiyet 2 beraberlik ile ayrıldığımızı belirten Ademoğlu; “Takımımız yenilmemeyi öğrendi. Sırada Urfa deplasmanı var. Oraya da puan veya puanlar için gideceğiz. Bu vesileyle de Urfa’da yaşanan sel felaketi nedeniyle ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Urfa halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah üstüne koyarak gitmek ve bulunduğumuz yerden çıkmak istiyoruz. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hafta içi olmasına rağmen yoğun bir destek gösterdiler. Teknik heyet ve futbolcularımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Teknik Direktör Bahaddin Güneş ise şöyle konuştu; “Bizim için çok önem arz eden bir maçı kazandık. Bu galibiyetle geçmiş maçlarda aldığımız puanları taçlandırmış olduk. Zaman zaman iniş çıkışlarımız olsa da maç genelinde oyun üstünlüğü bizim elimizdeydi. İyi oyun ve mücadelemizi sahaya yansıtabildik. Daha önce de ifade ettiğim gibi kazanma alışkanlığına sahip olmak çok sevindirici. Çok yoğun maç trafiğimiz var ve bu tempoyu kaldırabilmekte çok önemli. Oyuna giren oyuncularımızın katkı vermesi çok güzel. Bu süreçte bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Bütün oyuncularımız takdiri hak ediyor ve taraftarımızdan ricam oyuncularımıza ve camiamıza desteklerini sürdürmeye devam etsinler.”