İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ve Teknik Direktör Taşkın Güngör, 2-0 mağlup olduğumuz Amed Sportif Faaliyetleri maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta müsabakasında İnegölspor, evinde ağırladığı Amed Sportif Faaliyetleri'ne 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ve Teknik Direktör Taşkın Göngör değerlendirme yaptı.

Sözlerine taraftara teşekkür ederek başlayan Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu, “Takımımız güzel mücadele etti. Amed’in olmayacak pozisyonları, uzaktan vurarak gol oldu. Bizim futbolda yüzde 100 diye tabir ettiğimiz net pozisyonlarımız vardı. Üzgünüz. Bugün futbol şansı bizimle değildi” dedi.

Teknik Direktör Taşkın Güngör ise şu ifadeleri kullandı; “Oyuna, pozisyonlara ve futbolcuların verdiği emeğe bakıyorsun hiçbir şey söyleyemiyorsun. Diğer taraftan da sonuca bakıyorsun tam bu söylediklerime tam zıt bir sonuç var. 6 pasın içinde 3-4 tane net pozisyon kaçırdık, döndük 70 metrelerden gol yedik. 3 defa kaleye gelmediler 2 tane gol yedik. Bu kadar emeğin ve mücadelenin karşılığını alamadık. Şansızlık mı diyelim talihsizlik mi diyelim bilemiyorum. Çocuklara da bir şey deme şansım yok çünkü elinden geleni yapıyorlar. 90 dakikada 1 oyuncu ancak değiştik, oyuna da yaşadığımız süreç nedeniyle katkı yapamıyoruz. Taraftara özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye’nin hiçbir yerinde bulunmayacak taraftara sahibiz. Bu şartlarda bu inancı gösteren taraftarımızı üzdüğümüz için çok üzülüyorum. Biz de artık sonuç istiyoruz ama artık sonuç da kalite ve beceri istiyor. Maalesef 3 puanı bıraktık. Şu an benimde hoca olarak elimden fazla bir şey gelmiyor. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız.”