İnegölspor Başkanı Osman Sevim ile Yönetim Kurulu Üyeleri, protokol ziyaretleri kapsamında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Osman Sevim, "Her daim İnegölspor’umuzun yanında ve destekçisi olan Yavuz başkanımıza bizleri ağırladığı için teşekkür ederiz. Yönetim kurulu olarak İnegölspor’umuza kalıcı gelirler bırakmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir taraftan da transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah tüm ilçe halkı ile kenetlenerek güzel işlere imza atacağız. Bizleri ağırladığı için Yavuz başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise “Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. İnegölspor’umuza kalıcı gelir sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Göreve kısa bir süre önce gelmenize rağmen gerçekten takdire şayan işler yapıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bizler de her sezon olduğu gibi İnegölspor’umuzun yanındayız ve destekçisiyiz. Sizlere başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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