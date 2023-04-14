TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren bordo-beyazlı ekibimizin kalan son 7 maçında alacağı galibiyetler için 200 Bin TL prim desteği açıklayan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Zeki Şahin şu ifadeleri kullandı;

“İnegölspor şehrimizin en önemli markalarından bir tanesi. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak her yıl şehrimizin takımına elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene hedeflediği başarıyı her ne kadar elde edemese de kalan 7 maçtan alacağı puanlarla İnegölspor’un yukarı doğru tırmanacağından şüphemiz yok. OSB yönetimi olarak bizlerde kalan maçlarda alınacak galibiyetler için futbolcularımıza prim desteği açıkladık. Öncelikle cumartesi günü oynayacağımız maçtan 3 puan ile ayrılmayı temenni ediyor, Kani başkan ve yönetimine başarılar diliyorum.”

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise, “İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimine ve Zeki Şahin başkanıma kulübümüze verdikleri prim desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar her sene kulübümüze destek veriyorlar. Bu sene de ciddi anlamda destekleri oldu. Ligin kalan 7 maçından önce oluşan bu güzel havanın devam etmesini istiyorum. Bu manada kulübümüze destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.”