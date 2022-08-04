İlk kamp dönemini ilçede tamamlayan İnegölspor, ikinci kamp çalışması Bolu’da başladı.

Teknik Direktör Şaban Yıldırım, Bolu kampının 14 Ağustos tarihinde sona ereceğini belirterek, “Burada daha çok taktik ağırlıklı çalışacağız. İlk etap daha fizik ağırlıklı çalışmış olduk. Burada taktik ağırlıklı çalışmış olacağız. Burada hazırlık maçları da oynayacağız. Bolu kampı bizim için çok önemli bir kamp. Şartlarımız güzel. Hava biraz sıcak ama zeminler ve otel iyi. Yani güzel şartlarda çalışıyoruz. Oyuncularımızda çok ufak tefek arızalar dışında herhangi bir sakatlığımız yok. Kampta yaklaşık 30 kişiyiz. Oyuncularımızın çalışma tempolarında da memnunum. Birinci etabı iyi geçirdik ikinci etabı da iyi geçirerek, İnegöl’e dönmek istiyoruz. Bolu kampı sürecinde 4 veya 5 hazırlık maçı planlıyoruz. Hangi takımlarla hazırlık maçı yapacağız birkaç güne belli olacak” dedi.