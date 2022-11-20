TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta müsabakasında İnegölspor'umuz, deplasmanda karşılaştığı Sivas Belediye Spor'u 2-0 mağlup etti.
Stadyum: Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu
Hakem: İlker Yasin Avcı
Yardımcı Hakemler: Süleyman Yavaşoğlu, Sabri Üstünel
İnegölspor: Sercan Çobanoğlu, Yunus Emre Duyan (Dk.70 Enes Bağdemir), Serhat Emirler, Taşkın Kartal, Niyazi Batuhan Salman, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Taylan Özgün, Yusuf Ziya Gümüş, Kadir Salih (Dk.28 Emir Özsoy), Ömer Faruk Ermeç (Dk.62 Bahadır Taşdelen)
Sivas Belediye Spor: T. Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut, Ozan Kılıçoğlu, Halil İbrahim Mızrap (Dk.66 Emre Bayram), Ömer İnan, Tarık Kurt (Dk.46 Tarık Kurt), Tufan Kelleci, Ahmet Özer, Arda Belen (Dk.40 Oğuzhan Bozkurt), Barış Bozdilki, Arda Keser (Dk.75 G. Berkay Yıldız)
Sarı Kartlar: Dk.22 Arda Keser, Dk.32 Ahmet Özer, Dk.36 Arda Belen, Dk.64 Uğur Bulut (Sivas Belediye Spor)- Dk.36 Emir Özsoy (İnegölspor)
Goller: Dk.1 Niyazi Batuhan Salman, Dk.53 Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor)