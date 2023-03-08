İnegöl AVM girişinde bulunan İnegölspor’un ilk satış mağazası In’store Cuma günü hizmete başlıyor.

İnegölspor lisanslı ürünlerinin satılacağı ve taraftarların büyük bir heyecanla beklediği İnegölspor Store İnegöl AVM girişinde 10 Mart 2023 Cuma günü saat 14:00’da açılıyor.

İnegölspor ürünlerinin satılacağı mağazada çalışmalar tamamlandı. Mağaza saat 10:00 ile 22:00 arasında açık olacaktır.

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, bu iş için çok emek verildiğini vurgulayarak, “Yönetim olarak bir taraftan sportif başarı için devre arasında çok ciddi bir revizyon yaptık. Diğer yandan da kurumsallaşma için de önemli adımlar atıyoruz. Bildiğiniz ligin ikinci yarısından ilk devreye başka bir İnegölspor var. Son üç maçımızda 5 puan topladık ve moral anlamında da kendimize geldik. Şimdi İK tane iç saha maçımız var. Bu müsabakalardan 6 puan hedefliyoruz. Tabi taraftarımızın ve şehrinizin gücüne ve motivasyonuna da ihtiyacımız var. Kenetlenerek bu süreçleri atlatacağımızdan şüphemiz yok” dedi.

Ademoğlu Cuma günü açılışı yapışacak İnStrore ile ilgili olarak da, “Sezon başından taraftarımıza Ve camiamıza bu yıl için bir Store açacağımızın sözünü vermiştik tabi bir çok olumsuz konuyla mücadele etmek durumunda kaldık. Allah’a şükür verdiğimiz sözü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz aslında Store mağazamızda şubat ayında sevgililer gününde açacak hale getirmiştik ancak ülkemizin 11 vilayetini olumsuz etkileyen ve hepimizi derinden sarsan deprem hadisesinden dolayı ertelemek durumunda kaldık. Ülke olarak kenetlenerek bu süreçleri de en güzel şekilde atlatacağımızdan şüphemiz yoktur. Nihayet beklenen gün geldi İnegölspor markalı ürünleri taraftar ile buluşuyor. camiamızdan şehrimizden taraftarımızdan Store mağazamızdan İnegölspor logolu ürünleri alarak bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Resmi ürünlerimizin satışının yapılacağı In’store ile kulübümüze kalıcı gelir elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ademoğlu, "İnegölspor’umuza ait satış mağaza zincirimizin 1. mağazası olan In’store İnegöl AVM girişinde hizmete giriyor. Yoğun ilgi gören mağazamızın İnegölspor camiasına ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Mağazamızın açılışına tüm arma sevdalılarının bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.