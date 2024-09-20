Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegölspor Başkanı Abdurrahman Maksutlar, Asbaşkan Ali Şahin ile Ofischi Premium Yönetim Kurulu Bakanı olan Eski Kulüp Başkanı Osman Sevim katıldı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar, destekleri için eski Kulüp Başkanımız Osman Sevim’e teşekkür ederek, “ Geçtiğimiz sezon kulübümüzün Başkanı Osman Sevim alacaklarından fedakarlık etmişti. Bizde yönetim kurulu olarak kendisinin yaptığı büyük fedakarlıktan dolayı onure etmek için formamızın sırt sponsorluğunu firmasına vermek istedik. Osman başkanımız kulübümüzün geleceği adına gerçekten çok büyük katkı sağlamış oldu. Osman Başkanımız gibi tüm camiamızdaki iş insanlarından ve eski yöneticilerimizden aynı hassasiyeti bekliyoruz. Kendisine camiamız adına teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Ofischi Premium Yönetim Kurulu Başkanı olan Eski Kulüp Başkanı Osman Sevim ise Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar ve yönetim kuruluna başarılar dileyerek, “Zor bir göreve talip oldunuz. Allah muvaffakiyetler versin. Ofıshcı büro mobilyaları olarak her zaman İnegölspor’umuzun yanında ve destekçisiyim. Bu işlerin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bir tane İnegölspor var. Buradan herkesi takımımıza destek vermeye davet ediyorum. İnegölspor’umuzun önünde uzun bir yol var. Bu yolculuğun sonunda amaca ulaşmak için stadımızın komple dolması gerekiyor. Tüm taraftarlarımızı maçlarımıza bekliyoruz. Hep beraber İnegölspor’umuzu hak ettiği noktalara taşıyacağımızdan eminim.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN