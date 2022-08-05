35. Uluslararası Kültür Sanat Festivalini değerlendiren Kent Konseyi dönem ve MYM Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Kösen, festival boyunca bir milyon üzerinde ziyaretçi ağırlandığını belirterek, “İnegöl’ümüze yakışır bir festival olmuştur” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan İsmail Kösen, “16-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan ülkemizdeki iller sıralamasında 63 ilden fazla ihracat yapan, bölgenin dinamik ilçesi İnegöl’ümüzün sosyal yönden de ülkemizde bilinmesi adına ayrıca moral ve motivasyonu yüksek halkıyla ülkemiz adına daha başarılı olması için düzenlenen festivalimizin yine birçok ilimizin başaramayacağı güzellikte bir festival yapması, ülke gündemine gelmesinde emeği olan başta Belediye Başkanımız Alper Taban olmak üzere federasyon, dernek, STK başkanlarımız ve tüm teknik birim başkan ve yöneticilerine çalışanlarına yoğun katılım sağlayan İnegöl ve bölge halkımıza teşekkür ederim. Dünyanın uzak coğrafyalarından Endonezya, Meksika ile Türk Cumhuriyetleri Balkanlar ve Kafkasya’dan katılan 10 ülke halk dansları topluluklarıyla uluslararası unvan alan festivalimiz, şehrimizin 19 yerel ve hemşeri dernekleriyle Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde 15 gün boyunca adeta görsel şov düzenledi. İnegöl Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İNESMEK ve Gastro İnegöl kurslarının kursiyerlerinin sergilediği eserleri ile İnegöl’de kurulu bulunan kalkınma ve tarım kooperatiflerinin, İnegöl Emniyet Müdürlüğümüzün açtığı tanıtım stantlarıyla kendilerini daha iyi tanıtma imkanı buldukları festival önceki yapılan festivallerden daha farklı olduğunu iddialı bir şekilde ortaya koymuş ve İnegöl’ümüze yakışır bir festival olmuştur. 15 gün boyunca yerel ve ülkemizin düğün dernek yeme içme halk dansları kültürlerinin tanıtıldığı, yine ülkemizin başarılı ses sanatçıları ile 40-50 bin kişilik konserlerin olduğu günler halkımız için adete eğlenceyle dolu dolu geçmiştir. Festival süresince İnegöl başta olmak üzere çevre yerleşim yerleri inşallah gelecekte İnegöl’ün ilçeleri olmaya aday Yenişehir, İznik, Bozüyük, Pazaryeri ve Domaniç halkı olarak gecede ortalama 90-100 bin kişinin festival alanını ziyaret etmeleriyle İnegöl’ümüz en coşkulu günlerini yaşamıştır. Festival boyunca 1 milyon üzerinde ziyaretçi ağırlarken, bir vatandaşımızın bile emniyet zafiyetine uğramaması, adli olayların olmaması ayrıca sevindirici olmuştur. Festival süresince Bursa Atlı Polislerinin de nöbetleşe görev aldığı ve alınan ilave tedbirler ile başarılı şekilde görev yapan emniyet mensuplarımıza güvenlik personellerine teşekkür ederim. Son olarak festival bölgesinde oturan çevre sakinleri yoğun trafik ve yüksek sesli ortamların olmasına rağmen, tempoya ayak uydurmuşlar ve özveride bulunmuş ortamlardan şikayetçi olmamışlardır. Bundan dolayı kendilerine de çok teşekkür ederim. Festivalimizin önümüzde ki yıllarda daha da başarılı olarak yapılmasını temenni eder tüm festival paydaşlarına şükranlarımı sunarım” dedi.