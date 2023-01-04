İnegölspor’a mali anlamda nefes aldırmak amacıyla kulüp yönetimi tarafından başlatılan ‘1000 Altın Forma 1000 Altın Adam’ kampanyasına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şahsi olarak 16 forma satın alarak destek verdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve ilk devreyi 15 puan ile 17’nci sırada bitiren İnegölspor’da kötü gidişe son vermek ve mali disiplinden taviz vermeden ikinci devre için transfer yapılabilmesi amacıyla kulüp yönetimi tarafından geçtiğimiz hafta ‘1000 Altın Forma 1000 Altın Adam’ kampanyası başlatılmıştı. Kampanyanın kamuoyuna duyurulmasının ardından İnegölspor için tüm ilçe tek yürek olurken, İnegölspor’a bir destek de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan geldi.

Büyükşehir Belediyesi eliyle İnegölspor’a modern bir tesis kazandıran Başkan Aktaş, kampanyaya da şahsi olarak destek verdi ve 16 adet forma satın aldı.