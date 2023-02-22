

Osmaniyespor ve Orhaniyespor, depremzedelere destek için özel maç yapacaklar. Biletlerden elde edilece gelir depremzedelere bağışlanacak

BİRİZ BİRLİKTEYİZ YARALARI SARMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında İnegol'ümüzün iki kulübü olarak özel maçta buluşacağız. Müsabakaya özel hatıra bilet basılacak, ücreti 100 TL olacaktır. Bilet gelirleri ilçemizde ikamet eden Depremzede kardeşlerimize kullanılmak üzere İnegöl Kaymakamlığına teslim edilecektir. Karşılaşma 02.03.2023 Perşembe günü saat 20.00'da Orhaniyespor tesislerinde olacaktır.