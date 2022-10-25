İnegöl Belediyesi Ekim ayı 2. oturumu bugün yapıldı. 2023 yılı performans programı CHP ve İYİ Parti üyelerinin Red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi. Belediyenin 2023 yılı tahmini toplam bütçesi 683 milyon lira olarak hesaplandı.

Toplantı da konuşan AK Parti Grup Başkanı Erdal Akkaya, “AK Parti grubu olarak İnegöl Belediyemiz tarafından hazırlanan 2023 Yılı Performans Programını detaylı bir şekilde inceledik ve irdeledik. 2023 yılı mali performans programında 20 performans hedefi, 236 faaliyet ve proje yer almaktadır. Bu faaliyet ve projelerden 70’inin stratejik öneme haiz 166’sının ise rutin faaliyet ve proje olarak tasnif edildiğini gördük. Bir önceki program olan 2022 yılı performans programı tahmini bütçesinde; Faaliyet ve proje odaklı toplam bütçe kaynak ihtiyacı, 207 milyon 178 bin 79,49 lira iken genel yönetim giderleri ihtiyacı toplamı, 109 milyon 321 bin 920,51 lira olarak yer almaktadır. 2022 yılı toplam tahmini bütçesi ise 316 milyon 500 bin liraolarak hali hazırda yürürlükte ve uygulanmaktadır. Yeni hazırlanan ve bugün oylayacağımız 2023 yılı performans programında ise faaliyet ve projelerin tahmini toplam bütçesi 683 milyon lira olarak hesaplanmış olup bu bütçe tutarının “Faaliyet ve proje odaklı toplam bütçe kaynak ihtiyacı: 450 milyon 469 bin 73,64 lira iken genel yönetim giderleri tutarı 232 milyon 530 bin 926,36 lira şeklinde yer almaktadır. 2022 yılında 157 milyon 71 bin 250 lira olan tahmini sermaye gideri 2023 yılında 259 milyon 870 bin lira olarak planlanmıştır. 2020-2024 yıllarını kapsayan Belediyemizin 5 yıllık stratejik planın 4. yılı olan 2023 yılında sermaye yani yatırım tahmini gider bütçesinin bir önceki yıla 2022 yılına göre yüzde 93,20 arttığı gözlenmektedir. Ayrıca grubumuz tarafından 10 Ekim ve 20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ve oy birliği ile uygun görülen komisyon raporu da incelenmiştir. Sonuç itibariyle incelemelerimiz neticesinde 2023 yılının öne çıkan projelerinden bazılarını ifade edecek olursak; Merkez Park, üç ayaklı meydan kurgusu ile yeşiller içinde İnegöl’ün en büyük adımların biri olacak ve vatandaşlarımıza derin bir nefes aldıracaktır. Millet Bahçesi: Bölgenin en büyük sosyal yaşam merkezi olacak projede şu an yolların açıldığını biliyoruz. Hemşerilerimizin Kültürparkın alternatifi yapılsın talebi yerine getiriliyor. Ki bu projelerin uzun soluklu ve ciddi bütçelerle hayata geçirildiğini görmekteyiz. Kanal İnegöl’de de sona doğru gelindi. Öne çıkan projelerden bazılarını bu şekilde sıralayabiliriz. Küresel etkileri hala devam eden Covid-19 başta olmak üzere çeşitli sorunların etkisi altında mevcut bütçesinden yatırıma aslan payını ayıran İnegöl Belediyemize yürekten teşekkür ediyoruz. Emeği geçen Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban ve ekibine tekrar teşekkür ederiz.”

Söz alan Erkan Dönmez, "İnegöl de köklü sorunlar var. Otopark, yeşil alan, altyapı sorunları var. 3 yıldır İnegöl Üniversitesiyle ilgili bir gelişme yok. Siz Üniversitesiye istiyor musunuz? Altyapı çalışması başladı. Yeni İnegöl Belediyesi binasını ne zaman bitecek. İnegöl ün köklü sorunlarını çözme noktasında ya zayıf kalıyoruz ya da kulak arkası yapılıyor diye düşünüyorum. Spor için sahaların düzenlenmesi lazım." dedi.

Cevap veren Başkan Alper Taban, "Sanayileşme, inşaat, araç ve insan sayısı hızla artıyor. Talepler ve eleştiriler bizim için önemli. Altyapı hızla devam ediyor. İçme suyu hatlarında yüzde 50 seviyesine geldik. Hedefimiz vatandaşlarımıza kaynak suyu ulaştırmak. Barajımız yüzde 37 seviyesinde. Hava kalitemizi artırmak için çalışıyoruz. 40 dönümlük alanın üniversiteye dönüşümü mümkün müdürü çalışıyoruz. Sağlık Bilimleri fakültemiz onaylandı. Bunun yanında uygulamalı bilimler fakültesi için çalışma yapıyoruz." dedi.

Söz alan MHP'li üye Ahmet Genç, "Performans programında bulunan bilgilerin önceki yıllara ait bilgilerle aynı olduğu görülmekte. Altyapı çalışmalarında son durum nedir. Millet bahçesinde son durum nedir? Belediye binası ne zaman bitecek?" diye sordu.