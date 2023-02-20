İnegöl Belediyesi’nin farklı noktalarda oluşturduğu ve öğrencilerden büyük ilgi gören Nöbetçi Kitaphanelere bir yenisi daha ekleniyor. Kanal İnegöl Nöbetçi Kitaphanesinde iç tefrişat çalışmaları devam ediyor.

İnegöl Belediyesi, 2020 yılında şehre kazandırdığı Nöbetçi Kitaphane ile gençler için eşi benzeri olmayan bir mekan oluşturdu. Hem lise hem üniversite düzeyinde öğrencilerin yoğun olarak kullandığı, aynı zamanda farklı sınavlara girecek öğrencilerin de yoğun maratona hazırlanmak için tercih ettiği Nöbetçi kitaphane, ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştı. Tarihi binanın restore edilerek şehre kazandırıldığı Nöbetçi Kitaphaneye yönelik bu yoğun ilgi sonrası, 2021 yılında daha gelişmiş bir kitaphane daha İnegöl’e kazandırıldı. Bu defa Gençlik Merkezi zemin katında uygulanan özel projeyle hayat bulan kitaphane, teknolojiyle donatılarak eşsiz bir mekan halini aldı. İlk ve ortaokul öğrencilerinin de benzer bir merkez talebiyle Huzur Mahallesinde Z Kütüphane şeklinde üçüncü bir kitaphane açıldı. İnegöl Belediyesi, 4. Nöbetçi Kitaphane için de çalışmalarda sona geldi.

İNEGÖL İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ MEKANLAR

İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve modern çağın kütüphanesi olarak adlandırılan merkezlere ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Gençlerimizin şehrimizde bizlerden bu şekilde merkezlerle ilgili talepleri vardı. Aslında tam olarak ne istediklerini tarif etmeseler de eski düzen mekanlardan sıkıldıklarını gördük. Bunun üzerine mesai arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme ve çalışmalar neticesinde Nöbetçi Kitaphane modelini geliştirerek şehrimizde uyguladık. İlk merkezin ardından karşılaştığımız yoğun ilgi ve beğeni sonrası hemen ikinci ve devamında üçüncü merkezimizi şehrimize kazandırdık. Nöbetçi Kitaphaneler İnegöl ile özdeşleşmiş bir mekan haline dönüştü ve hem uygulamada öğrencilerimize, gençlerimize önemli bir katı sundu hem de farklı şehirlere örnek olacak bir model ortaya çıkmış oldu. Her iki özelliğiyle de bizim için önemli. İnşallah bu merkezlerin sayısı İnegöl’ümüzde artarak devam edecek” dedi.

4. KİTAPHANE KANAL İNEGÖL’DE YÜKSELİYOR

Bu kapsamda İnegöl’de yeni bir Nöbetçi Kitaphanenin kazandırılması adına da çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Taban, “İnegöl’ümüzün 4’üncü Nöbetçi Kitaphanesini Kanal İnegöl projemiz üzerinde hayata geçiriyoruz. Burada binamız tamamlandı, iç tefrişatı devam ediyor. İnşallah en kısa sürede hizmete açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.