Bursa İnegöl merkezli Arslan Cam, 3 bin 200 metrekarelik tesisinde faaliyet göstererek özellikle pencere camı üretimiyle bilinen bir firma olarak tanınıyordu. Ancak, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan şirketin konkordato talebi mahkeme tarafından reddedilince, Arslan Cam resmi olarak iflas etti.

İnegöl ilçesinde bulunan 3200 metrekarelik tesiste faaliyet gösteren Arslan Cam, kumlama ve temperleme gibi alanlarda uzmanlaşmış, son teknoloji cihazlarla müşterilere hizmet veriyordu. Ancak, ekonomik krizin etkisiyle başvurdukları konkordato talebi mahkeme tarafından geri çevrildi. Bu durumun ardından firma, iflas etme kararı alarak sektördeki yerini kaybetti.

Firmanın İnegöl İcra Dairesi tarafından iflas kararıyla karşılaşması, 12 Aralık 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Arslan Ayna Cam İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi adıyla faaliyet gösteren şirket, 2019 yılında İnegöl Hamzabey OSB’de kurulmuş ve 40 kişilik uzman kadrosuyla müşterilere hizmet sunmaya başlamıştı.