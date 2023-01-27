İyi Parti Belediye Meclis Üyeleri Fahrettin Baykan ve Regaip Korkmaz, ortak bir basın açıklaması yaparak, “İlçemiz adına en büyük eksikliklerden biriside plastik cerrahinin olmayışıdır” dediler.

Yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Belediye Meclis Üyeleri Fahrettin Baykan ve Regaip Korkmaz şu ifadeleri kullandılar;

“Öncelikle; geçtiğimiz günlerde İnegöl Belediyesi'nin hastalarımız için başlatmış olduğu, ücretsiz hasta taşıma uygulamasını olumlu karşılıyoruz. Aynı zamanda, hasta taşıma servisinin vatandaşımız adına faydalı olacağı kanaatindeyiz. Sadece sabah ve öğlen servisin olması mağduriyet yaşatabilir, akşam saatine uygun dönüş servisi eklenilirse vatandaşımıza daha çok faydalı olunabilir. Ancak; ilçemiz adına, en büyük eksikliklerden biriside plastik cerrahinin olmayışıdır. Mobilya sektöründe, dünyanın birçok ülkesine hizmet veren İnegöl'ümüzde, sektörün yoğunluğu ve bu alanda iş kazalarının yüksek orana sahip olması sebebiyle, yaşanan eksikliğin bedelini talihsiz kazaları yaşayan vatandaşımız ödemektedir. Yaşanan bu tarz kazalarda, mesafenin uzak oluşu, geri dönüşü olmayan mağduriyetleri doğurmaktadır. İlçemizde kesik ünitesinin olmaması nedeniyle, geçtiğimiz günlerde, bir vatandaşımızın bu konuda yaşamış olduğu sıkıntılı süreç kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Hastanemizin otopark ihtiyacından çok doktor ihtiyacının önemini belirtiyoruz. Hastayı doktora değil doktoru hastaya getirebilmek adına, yetkili mercilerden acilen bu konuda çalışmaların başlatılmasını talep ediyoruz. Bizlerde İyi Parti olarak konunun takipçisi, vatandaşımızın da her zaman sesi olmaya devam edeceğiz.”