İnegöl'ün efsane mobilyacısı Nizamettin Yüksel(66) tarlasında hayatını kaybetti.

İlk seri sistemde ahşap mobilya üretimi yapan duayen mobilyacı Yüksel, İnegölden dünyaya açılan ilk mobilyacılar arasındaydı.

Sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinin Ayaz mahallesindeki tarlasına çalışmaya giden Yüksel, bir süre sonra fenalaşarak yere düştü. Ailesi merak ederek tarlaya geldiğinde Yüksel'in hareketsiz yattığını gördüler. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mobilyacının ölümünü tespit ettiler. Duayen Mobilyacının cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.