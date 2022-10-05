İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 2021 yılı İhracatın Yıldızları Ödülleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile düzenlenen törende sahiplerini buldu.​

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ’ın ev sahipliğinde Orhan Köfte’de düzenlenen törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, çok sayıda Oda Borsa Başkanı, temsilcisi ve iş insanı katılım gösterdiler.

“ÖNCELİĞİMİZE SADIK KALARAK YENİ SANAYİ ALANLARI OLUŞTURMALIYIZ”

Törende bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Mobilya şehri, tarım şehri, tekstil şehri, sanayi şehri, ihracat merkezi İnegöl’ümüz ile ne kadar övünsek azdır. Bugün itibariyle değerlendirdiğimizde 1.8 milyar dolar ticaret hacmine yakın büyüklüğe, 1.4 milyar dolar ihracat hacmine, 1 milyar dolar dış ticaret fazlasına ulaşan şehrimiz başta İnegöl’e, Bursa’ya ve özellikle de ülkemize ekonomik anlamda en büyük katkıyı sağlayan şehirlerin başında geliyor. Bu katkıda emeği olan tüccarlarımıza, sanayicilerimize, yerel yöneticilerimize, milletvekillerimize velhasıl bir nebze katkısı dahi olan tüm İnegöllülerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu akşam gurur kaynağımız olan İnegöl’ün ihracat rekortmenlerini ödüllendirmek için bir araya geldik. 3 OSB’si ile İnegöl’ümüz üretmeye, ihraç etmeye devam ediyor. Şehrimizin lokomotif sektörü mobilya sektörüdür. Özellikle ihracatımıza, Türkiye mobilya ihracatına çok ciddi katkı sağlıyor. Bununla birlikte tekstil sektörümüz yine bu ihracat rakamlarımıza çok üst düzeyde katkı sağlıyor. Metal sektörümüz, tarım sektörümüz aynı şekilde katkı sağlamaya devam ediyorlar. İnegöl’de son 15-20 yılda gelişen firmalarımız sanayi alanlarının eksikliğini bizlere göstermeye başladı. Mevcut İnegöl OSB’miz kapasitesi ful şekilde çalışıyor, Yenice OSB’mizi Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte geçen yıl bir nebze büyütebildik. Bununla birlikte Mobilya İhtisas OSB’mizdeki alanları genişletiyoruz ancak görüyoruz ki bu alanları genişletsek de bizden talep edilen metrekareye ulaşamıyoruz. Sanayicimiz bizden ciddi şekilde sanayi alanı talep ediyor. Bu bağlamda Sayın Kaymakamımızın Başkanlığını yaptığı Mobilya İhtisas OSB’mizde Belediye Başkanımız ile birlikte bu süreci en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin ihtiyaç duyduğu yeni OSB’ler, yeni sanayi alanları oluşturabileceğiz. Bunları yaparken de tarım alanlarına dokunmayacağız. Şehrimizi genel itibarda değerlendirdiğimizde birinci önceliği bu yatırımlar çıkıyor. Hep birlikte bu önceliğe sadık kalarak talep edilen sanayi alanlarını sunmalıyız.”

“TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Bugün 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarımızı açtık. Türkiye’nin en köklü ve en eski mobilya fuarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en önemli mobilya fuarını gerçekleştiriyoruz. Katılım sağlayan, stant açan, yer bulamayıp stant açamayan, diğer mobilya merkezlerinde fuarımıza tüm şehir olarak iştigal eden mobilyacılarımıza ve diğer sektörlerdeki sanayicilerimize, tüccarlarımıza, esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu çalışma ortamı ile birlikte İnegöl’ümüz büyümeye, gelişmeye, Bursa’mızı büyütmeye, Türkiye’mizi geliştirmeye devam edecektir. Programımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir çalışma temposu içerisinde bizleri kırmayarak davetimize katılan saygıdeğer büyüğüm Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanım Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ayrıca şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimize ticaret ve sanayi anlamında en iyi hizmeti ve çalışmayı ortaya koyma gayretindeyiz. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, 365 Oda ve Borsamız içerisinde Ticaret Sanayi Odaları bağımsız denetiminden geçerek Türkiye 1.liği elde etmiştir. Bu gururu bizlere yaşatan başta İnegöl halkımıza, sanayicimize, meclisimize, yönetim kuruluna ve özellikle Genel Sekreterimiz başta olmak üzere tüm personelime teşekkür ediyorum. Türkiye 1.liği İnegöl’ümüze hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ödül Töreni’nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İnegöl’e hayırlı işler için geldiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “İlk olarak mobilya fuarımız açıldı. Bizim de gezme imkânımız oldu. Zaten mobilya, İnegöl’ün olmazsa olmazı. İnegöl’de mobilya sektörünün yaklaşık 100 yıllık geçmişi var. İnegöl, işe ilk olarak orman ürünleri ile başladı. Sonra bunu mobilyaya dönüştürdü. Bir sektörde nasıl dönüşüm yapılacağını, ham ürüne nasıl değer katılacağını İnegöl gösteriyor bize. İnegöl, aynı zamanda önemli bir ihracat merkezimiz. Ancak bu bize yetmez, İnegöl’ün ihracat payını artırmamız lazım. Bunun için Şikago’da TTM kurduk, buradan da yararlanın. 20 yıl önce sektörün ihracatı 300 milyon dolar civarındaydı. Bugün 190'dan fazla ülkeye 5 milyar dolar ihracatımız var. Hedefimiz de 7 milyar dolar. Burada İnegöl'ün de büyük bir payı var. Fuardan sonra İnegöl TSO bünyesindeki Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin açılışını yaptık. Şimdi de İnegöl’ün ihracat yıldızlarının fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini takdim edeceğiz. Organ seçimlerini büyük bir olgunluk tamamlayan İnegöl TSO’muzu ve tüm üyelerini kutluyorum. Bazı meslek komitelerimizde 2-3 liste yarıştı. Bu da bizim camiamızın ve demokrasinin güzel bir örneği. Bu makamlar alma değil verme makamıdır. Artık seçim bitti, şimdi el ele verip, tek yürek halinde İnegöl için çalışma vaktidir” diye konuştu.

Konuşmasında arabuluculuk sisteminin önemi üzerinde de duran Hisarcıklıoğlu, “Arabuluculuk Merkeziyle sizlere hukuki ihtilaflarınızı en hızlı şekilde çözmenize yardımcı oluyoruz. Zira biliyorsunuz, ortalama bir dava, yıllar sürer. İşte bu noktada, alternatif çözümler devreye girmek zorundadır. Bu kapsamda, İşçi-işveren, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında, arabuluculuk zorunlu hale getirildi. Sistemin kullanımı her geçen gün arttı. Arabuluculuğa gelen başvuru sayısı ayda 100 bine ulaştı. Ve bunların yüzde 70’i, anlaşmayla sonuçlandı. Eskiden yıllar süren davalar, günler-haftalar içinde bitti. Yani adalete erişim hızlandı. En önemlisi de, taraflar helalleşerek ayrıldı. Zaten kültürümüzde de ne diyor; kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Artık tüm ticari ihtilaflarınızı burada, hem daha hızlı, hem de daha ucuza çözebileceksiniz. Aylar ve hatta yıllar süren davaların, burada birkaç hafta içinde sonuca ulaştığını görebileceksiniz. Sizler de bu imkânı muhakkak kullanın” dedi.

İnegöl TSO’nun akredite, yani 5 yıldızlı hizmet veren bir Oda olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Önceki denetim döneminde; tüm TSO’lar arasında en yüksek denetim puanını alarak birinci oldu, Odamızı kutluyorum. Yavuz Kardeşimle Ankara’da TSO Konseyinde birlikte çalışıyoruz. Sizleri de Ankara’da en iyi şekilde temsil ediyor. İnegöl’ü en iyi şekilde hizmet vermek için, azimle çalışan Yavuz Kardeşime Allah razı olsun diyorum. Hem İnegöl’e değer katan çalışmalar yapıyor, hem de sizlerin her sıkıntısını Ankara’ya getirip, çözüm arıyor. Pandemi döneminde de, dertlerinize tercüman oldular. Sizlerin yaşadığı sorunları ve önerilerinizi topladılar. Hep birlikte bunları, icra makamında olan hükümete ilettik. Bunların önemli bir kısmından da sonuç aldık. Pek çok destek ve düzenleme hayata geçti. Ama sıkıntılarımız bitmedi, sorunlar elbette var. Bunları da devamlı dile getiriyor, çözüm sağlamak için uğraşıyoruz. Bir hususu özellikle hep akılda tutalım. Bir ve beraber olunca, Allah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi, fikrinden, inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım” açıklamalarında bulundu.

TOBB’DAN İNEGÖL’E OKUL

Konuşmasının sonunda İnegöl TSO’nun talebi üzerine İnegöl’e bir okul yapma kararı aldıklarının da müjdesini veren Hisarcıklıoğlu, ayrıca 29 Ekim’de TOGG otomobil fabrikasının açılışını yapacaklarını da açıkladı.

Buna göre; Starwood Orman Ürünleri, Sanko Tekstil, Eskapet Ambalaj, Erbak – Uludağ Pazarlama, Murat Ticaret Kablo, Meltem Modüler Mobilya, Bala Makine, Küçükçalık Tekstil, Fine Food Gıda, Saloni Mobilya, Ulaşım İç ve Dış Ticaret, Plastipak, Seçgin Orman Ürünleri, İnegöl Form Makine, Marteks, Yelkenler Tavukçuluk, Çilek Mobilya, Serra Sünger, Sülekler Orman Ürünleri, Göztepe Makine ve Eryiğit Traktör firmaları ödüllerin sahipleri oldular.