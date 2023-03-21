İnegöl’de şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere geliştirilen elektrikli otomobil Amperino’nun ilk tasarımı yayınlandı.

3 kişilik ilk elektrikli mikro otomobil olarak adlandırılan tasarım sosyal medya da paylaşıldı. Otomobil, saatte 90 kilometre hıza ulaşacak ve 150 kilometre menzile sahip olacak.

İnegöl'de Saloni Mobilya, Erhun Metal, Yol Mobilya, Lenova Mobilya, Orimak Makina ve İyon Mekatronik ortaklığında geliştirilen ve kamuoyuna duyurulan elektrikli araç projesi Amperino'nun yapımı için çalışan teknik ekip ilk tasarımı yayınladı. Yüzde 100 yerli ve doğa dostu olan Amperino’nun, kombine aralığı 150 kilometre, taş şarj olma süresi evde 240 dakika, istasyonda 80 dakika, azami hızı ise 90 kilometre olacak. Dijital araç platformu ile ilgili de bilgi veren firma, platformun sürüş deneyimi iyileştiren kapsamlı, kurum içi bir çözüm olacağını paylaşırken, esnek, genişletilebilir ve cihazlarla iyi entegre olacağının bilgisi verildi.

Şirket, “Amperino’da odak noktamız, en son teknoloji ve yenilikçi tasarımın birleşimi yoluyla yüksek kaliteli araçlar yaratmaktır. Her biri sistem ve teknoloji açısından bir öncekinden daha gelişmiş olan 3 aşamalı deneysel prototiplerimiz bunu göstermektedir” denildi.