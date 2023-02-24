Kemalpaşa mahallesinde sabah saatlerinde bir eve girip ziynet eşyası ve para çalan hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Olay sabah saatlerinde Kemalpaşa mahallesi Şehit Ömer Halisdemir caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. Şüpheli, çevreyi kontrol edip sitedeki daireye girdi. Evde kimsenin olmadığını fırsat bilen şüpheli, rahat hareket ederek evin her odasını inceledi. Bilezikler ve paraları cebine koyan hırsız, rahat tavırlar sergileyerek uzaklaştı. Olayın ardından gelen ev sahipleri, altın ve paralarının yerinde olmadığını fark etti.

Sitenin güvenlik kameralarından hırsızı tespit eden ev sahipleri, polis ekiplerine haber verip şikayetçi oldular.

YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Ertuğrulgazi mahallesinde yakaladılar. Bir çok hırsızlık suçundan sabıkası bulunan şüpheli Yılmaz B., ekiplerce gözaltına alındı.