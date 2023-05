İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği, İşletme Fakültesini ziyaret ederek İnegöl’de yaşanan erkek öğrenciler için yurt ihtiyacı konusunda görüşmeler de bulundu.

İKGD Başkanı Ramiz Yiğit ve yönetim kurulu üyeleri, İşletme Fakültesine yapılan ziyarette Dekan Prof. Dr. Fehmi Ali Ildır ve İnegöl Yüksek Okul Müdürü Prof. Hikmet Sami Yıldırımhan ile yapılan görüşmede, İşletme Fakültesinde okuyan erkek öğrencilerin en büyük sıkıntısının kalacak yurt bulamadıkları ve çok acil bir erkek öğrenci yurduna ihtiyaç olduğu, hatta bazı öğrencilerin sırf barınma sorunu için kayıt dahi yaptırmadıkları vurgulandı.

İKGD Başkanı Yiğit, açıklamasında şunları söyledi; “Okul yönetimiyle yaptığımız görüşmede erkek öğrenciler için yurt sorununu yaşamaktayız. Öğrencilerin bu mağduriyeti yaşamamaları içinde bir an önce çözüm gerektiğini belirttiler. Çözüm olarakta özel sektörün bir an önce yurt ve apart evlerin yapılması konusunda bir adım atması gerekiyor. Bizlerde İnegöl’deki iş dünyasına çağrıda bulunarak; İnegöl’de okuyan öğrenciler için çok ivedilikle 3 bin kişilik yeni tesislerin yapılması gerekiyor ve bu adımın atılmasını bekliyoruz. Bizler İnegöl’e yeni üniversite yapılmasını istiyor ve talep ediyoruz ama her nedense öğrencilerin konaklayabileceği yurt ve evleri yok sayıyoruz. Tabi ki sanayi şehri İnegöl’ümüze bu yakışmıyor. Hep beraber bu yurt olayını çözmeliyiz ve bu olayı çözümleyecek öğrencilerimize sahip çıkacak iş adamlarımız mutlaka çıkacaktır. Kalacak yurt bulamayacakları endişesiyle erkek öğrencilerimiz kayıt dahi yaptıramamaktadırlar. Bu sorunu en kısa zamanda çözümlememiz gerekmektedir” dedi.