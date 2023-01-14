İnegöl İş Dünyası Platformu olağan toplantısı bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla yapıldı. Toplantı da İnegöl’e yapılması planlanan yatırımlar masaya yatırıldı.

Toplantıyla ilgisi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ şu ifadeleri kullandı;

"İnegöl İş Dünyası Platformu olağan toplantımızda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş konuğumuzdu.

İnegöl’e dair planlanan proje ve yatırımlar ile ilgili verimli bir toplantı oldu.

Başta BBB Başkanımız olmak üzere katılan tüm esnaf odası ve dernek başkanlarıma teşekkür ederim."