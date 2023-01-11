Memleket Partisi Milletvekilleri İnegöl'ün il olması için kanun teklifi verildi.

Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan yaptığı açıklamada ifadeleri kullandı;

“Memleket Partisi Milletvekillerimiz Sayın Özcan Özel ve Sayın Hüseyin Avni Aksoy, İnegöl İlçemizin İl olması için TBMM Başkanlığı’na; gerekçeleriyle birlikte kanun teklifi verdi. Genel Başkanımız Sayın Muharrem İNCE, geçtiğimiz hafta İnegöl İTSO ziyareti sırasında vatandaşların talepleri üzerine ' Ticaret Odası Başkanı Sayın Yavuz Uğurdağ'ın verdiği rakamlara göre İnegöl birçok ülkenin bütçesinden daha fazla ticaret hacmine sahip. İl olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Ancak yerel seçimlerdeki duruma göre Ak Parti'ye Bursa'yı kazandıran İnegöl'den giden oylardır. Bu sebeple İnegöl' ü il yapmak isteyeceklerini düşünmüyorum. Biz çok yeni bir partiyiz. Henüz seçim görmedik. İki millet vekilimiz var. Kendilerinden teklif vermelerini isteyeceğim. ' diyerek konuyu TBMM’de gündeme getireceklerinin sözünü vermişti. Kısa süre içinde vekillerimiz de gereken çalışmayı yapmış ve teklifi vermişlerdir. Kendilerine buradan tüm İnegöl halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak iktidar milletvekili Sayın Vildan Yılmaz Gürel hanımefendi, Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban ve Ak Parti İlçe Başkanı sayın Mustafa Durmuş her ortamda İnegöl'ün geliştiğini büyüdüğünü dile getirirken bir tek il olma gerekliliğini söyleyemiyorlar. İnegöl ve İnegöllüler için İl olma konusunda destek olmak zorundadırlar. Bu cesareti onlardan da bekliyoruz.”