İnegöl Belediyesi, Social Business Global ve TÜMMİAD iş birliğinde 16-35 yaş arası gençlere yönelik Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampı düzenledi. Dün eğitimlerle başlayan program, akşam DOSTUM Tesislerinde kamp programı ile devam etti. Eğitime 182, kampa ise 50 genç katıldı.

Gençlere yönelik düzenlenen etkinlik ve programlarla donanımlı bir nesil inşa etmek adına gayret sarf eden İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz hafta yeni bir organizasyonun duyurusunu paylaşmıştı. İnegöl Belediyesi organizasyonu ile Social Business Global ve TÜMMİAD (Tüm Mucitler İcat-İnovasyon ve Araştırma Derneği) iş birliğinde 08-09 Aralık 2022 tarihlerinde İnegöl’de ilk kez “Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampı” düzenlendi.

İMKANLARIMIZI GENÇLERİMİZE KULLANDIRMAK İSTİYORUZ

TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı ve Social Global Business Ülke Lideri İsmail Hilmi Adıgüzel’in konuşmacı olarak katıldığı Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampına, 16-35 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlendi. Perşembe günü 17.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda Sosyal Girişimcilik Eğitimi ile başlayan programa 182 kişi katıldı. Belediye Başkanı Alper Taban da eğitim programına katılarak gençlerle bir araya geldi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Kıymetli bir programda olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Değerli hocalarımızın bilgi birikiminden, tecrübesinden bugün istifade edeceksiniz. Malumunuz hayatta fırsatlar var. Ancak bu fırsatlara erişmek isteyenler, kendini geliştirebilenler, yenileyenler, yerinde durmayanlar bu fırsatlara erişeceklerdir. İki günü eşit olan, aslında zararda oluyor. İnsan dediğiniz varlıkta gelişmeye müsait olan bir varlık. Allah’ın ilk emri oku. Biz bu işin neresindeyiz diye ben kendi adıma kendimi sorguluyorum. İnşallah İnegöl’ümüzü sizlerin de girişim fırsatlarıyla, ortaya koyduğunuz yeni buluş ve icatlarla, yeni uygulamalarla ben İnegöl’ümüzün hem ülkemizde hem de uluslararası düzeyde daha iyi noktaya taşıyacağımızı düşünüyorum. Gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. İnegöl Belediyesi olarak imkanlarımızı faydalı bir şekilde sizlere kullandırmak istiyoruz. Amaca matuf işler yapmak istiyoruz. Karşı tarafta karşılık bulacağına inandığımız işleri yerine getirmek istiyoruz. Ve gerçekten çok güzel işler de oluyor. Sizler pek çoğunuz bu işlerin içinde, kıyısında veya takipçisisiniz. Birileri farklı mekanlarda zamanlarını farklı şekillerde geçiriyor olabilirler ama sizin için tam zamanı. Gençsiniz, her şey için müsaitsiniz. 5-10 yıllık kısa bir kariyer planlaması dahi yapsanız çok iyi yerlere ulaşacağınıza bizler inanıyoruz. Bu minvalde bizlere katkı veren eğitimcilerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

EĞİTİME KATILANLARA SERTİFİKA VERİLDİ

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı ve Social Global Business Ülke Lideri İsmail Hilmi Adıgüzel’in eğitimi gerçekleştirildi. Günün sonunda eğitime katılanlara katılım sertifikası verildi.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM KAMPI DÜZENLENDİ

Eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olan 50 kişi ile DOSTUM Tesislerinde Sosyal Girişimcilik Eğitimi Kampı düzenlendi. Tanışma ile başlayan kamp programı daha sonra; Treking, Yemek, Söyleşi, Saçmalatın Oyunu, Girişimcilik Film Gösterimi ve serbest zaman ile devam etti. Bu sabah spor ile güne başlayan grup, ardından kahvaltı ile kampı tamamladı.