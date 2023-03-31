Togg’un kura çekilişi tamamlanmasının ardından talihliler ortaya çıkmaya başladı. İnegöllü iş insanı Mesut Yaldız 1437. sıradan asil listede hak sahibi oldu.

Yerli ve milli doğuştan elektrikli otomobil Togg’un 'T10X' modelinin ilk sahipleri gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. Çekilişin ardından T10X modelini almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Duyurunun ardından talihliler de gün yüzüne çıkmaya başlarken bunlardan biri de İnegöl’de yaşayan Yaldız oldu.

Togg’un T10X modelinin uzun menzillisinin Kapadokya rengine başvurduğunu söyleyen Mesut Yaldız, " Yerli ve milli aracımızın kura ile bize çıkmasından dolayı çok mutluyuz. Ailemizden ve çevremizden kura çıkan insanlar var. Yetkililer ile görüştüğümde Nisan ayının ortasında aracı teslim edeceklerini söylediler. Aracın kula rengine başvurdum. Merakla aracımın gelmesini bekliyorum. Yerli aracımızı kullanacağım için çok heyecanlı ve mutluyum”