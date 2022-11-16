İnegöl Hayrat İnsani Yardım Derneği ve İnegöl İyilik Hareketi Derneği ortaklığı ile 50.000 nüfuslu 3’te biri yetim çocuklardan oluşan Telebyad Suluk bölgesinde Hz. Hatice Yetim Eğitim Merkezi açıldı.

Yetkililer; merkezden 100 ilkokul 50 anaokulu olmak üzere toplamda 150 öğrencinin fayda sağlayacağını belirttiler. Eğitim merkezi açılışına; Suriye Meclis Başkanı, Telebyad Milli Eğitim Sorumlusu, AFAD temsilcileri, Telebyad Müftüsü, Hayrat İnsani Yardım ve İyilik Hareketi Derneği temsilcileriyle birçok konuk katılım sağladı.

Temsilciler; vermiş oldukları demeçte iyiliğin evrensel bir değer olduğunu, din dil ırk ayrımı gözetmeksizin savaş, afet, yoksulluk olan tüm bölgelere ulaşma noktasında hayır köprüsü olacaklarını, mazlum din kardeşlerine daima veren el olacaklarını belirttiler.

Açılış esnasında çocuklarının gözlerindeki ışıltıların tüm insanlığı aydınlattığına, gelecek vizyonunun inşası ancak bu çocukların hayalleri ve gayretleri ile mümkün olacağına, kendilerinin ise bu süreçte istikametten sorumlu olduklarına dikkat çektiler.

Bu açıklamaların yanı sıra hayır yolcuklarında iyilik, güzellik, sorumluluk bilinci ile insanlığa faydalı işler yapmak, hoş bir sâda bırakmanın yegane amaçları olduğuna, içeresinde bulundukları oluşumların ise bu hedeflerine en iyi şekilde rota oluşturacağına inandıklarına, sadece isimleri ile değil cismen ve fikren daima çabalarını sürdüreceklerine vurgu yaparak güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdikleri bu gayretlerin en önemli motivasyon kaynağının çocuklar olduğunu ve bundan sonra ki süreçte de çocukların kulaklarının savaş çığlıklarıyla değil, akranlarının neşeli sesleriyle çınlaması noktasında, Hz. Hatice yetim eğitim merkezinde aktif olarak rol alacakları yönünde çabalarının baki olduğuna değindiler.

Temsilciler son olarak bu gurur tablosunda renk olan tüm hayırseverlere, dualarına sığındıkları limanlara, maddi manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeden yoldaş olan tüm insanlığa şükranlarını sunduklarını ifade ettiler.