İnegöl Belediyesi, 04 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Ücretsiz mama dağıtımlarından hayvan sahiplendirme etkinliğine kadar pek çok etkinliğin yer aldığı programda, İnegöl’ün en güzel kedisi ile köpeği de “Kedi ve Köpek Güzellik Yarışması” ile belirlendi. Podyumu süsleyen kedi ve köpekler, büyük ilgi gördü.

İnegöl Belediyesi, 04 Ekim Hayvanları Koruma gününü renkli bir etkinlikle kutladı. Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan ancak yağış nedeniyle ertelenen Hayvanları Koruma Günü etkinliği, Pazar günü Hikmet Şahin Kültür Parkında gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi ile Kent Konseyi iş birliğinde yapılan organizasyonda; ücretsiz mama dağıtımı, hayvan sahiplendirme etkinliği, çocuklar için etkinlikler, at binme, sürpriz hediyeler, hayvan kuaförü etkinliği, bilgilendirme çadırları, stantlar ve İnegöl’ün en güzel kedisi ile köpeğinin seçildiği “Kedi ve Köpek Güzellik Yarışması” gerçekleştirildi.

42 KEDİ VE 30 KÖPEK “EN GÜZEL” SEÇİLMEK İÇİN YARIŞTI

Renkli görüntülere sahne olan organizasyona yüzlerce yetişkin ve çocuk katıldı. 14.00’da başlayan etkinliğe ilgi büyük olurken, çocuklara gün boyu ikramlar yapıldı. Kedi ve köpek güzellik yarışması ise büyük heyecana sahne oldu. Uzman jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde hayvanların; tüy bakımı, tırnak bakımı, diş bakımı, genel temizlik ve bakım, huy ve mizacı ile boy-kilo oranına bakıldı. Tek tek podyuma çıkan kedi ve köpekler, büyük bir ilgiyle karşılandı. 42 kedi ve 30 köpeğin katıldığı güzellik yarışmasında; 1’inci Aytekin Köybaşı’nın köpeği Safari oldu. Veysel Kaya’nın Kuki isimli köpeği 2’nci olurken, Sabiha Baya’nın köpeği Karamel ise 3’üncü oldu. Kedi yarışmasında da Züleyha Okutan’ın Luna isimli kedisi 1’inci oldu. Murat Yurttaş’ın Pamuk isimli kedisi 2’nci olurken, Merve Yağız’ın Luna isimli kedisi de 3’üncü oldu.

İNEGÖL BELEDİYESİ CAN DOSTLARININ YANINDA

Dereceye giren kedi ve köpeklere ödüllerinin takdim edilmesi sırasında sahneye çıkan Belediye Başkanı Alper Taban, burada kısa bir selamlama konuşması da yaptı. Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında, “korumak yetmez onları sevin” sloganıyla bir çağrıda bulunarak bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Taban, “Ben etkinliğimize destek veren, can dostlarımıza ilgiyle bakan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler bu programı Kent Konseyimiz ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüz organizasyonuyla gerçekleştiriyoruz. Allah’ın yarattığı her şey bizlere emanet. Bu emanete sahip çıkmak ve bu farkındalığı arttırmak adına aslında bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Barınağımızı gidip gezmeyen nice vatandaşımız vardır. Bizler barınağımızda rehabilitasyon işlemleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle neler yaptığımıza değinmek gerekirse; 2019 yılından bu yana 14 bin 700 hayvan tedavisi gerçekleştirildi, 3200 köpek ve 120 kediye kısırlaştırma yapıldı, 342 hayvan çeşitli rahatsızlıklarından dolayı ameliyat edildi, 667 kedi ve 1131 köpek sahiplendirildi. Tabi bu yeterli mi? Asla yeterli değil. Daha fazlaca insanı bu işin içerisine katmalıyız. Her gün onlarda telefon alıyoruz bu hayvanları buradan kaldırın şeklinde. Ancak Allah’ın yarattığı bu canlıları hepimizin sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kent Konseyimizin de bu alanda bir çalışma grubu var. Onlara da teşekkür ediyorum. Yine İDOHA Derneğimizin katkıları var. Bu farkındalığı arttırmalıyız. Bunlar canlı ve Allah yarattı. Bizler de bugün bu farkındalığı arttırmak adına bu etkinliği gerçekleştirdik” dedi.

Konuşma sonrası dereceye girenlere ödülleri de takdim edildi.