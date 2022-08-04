İnegöl Belediyesi yüzme havuzunda düzenlenen Yaz Spor Okulları Yüzme Eğitimleri sürüyor. 3 dönem şeklinde toplamda 1050 öğrencinin eğitim aldığı kursları ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilerin eğitimlerini izledi.

İnegöl Belediyesi’nin Belediye Spor Kulübü organizasyonuyla 7 ayrı branşta düzenlediği yaz spor okulları devam ediyor. En fazla ilgi gören branşlardan biri de yüzme kursları oldu. 3 dönem şeklinde planlanan ve her dönem 350 öğrencinin eğitim aldığı yüzme yaz spor okullarında ikinci dönem eğitimleri sürüyor.

YÜZME EĞİTİMLERİ KIŞ SEZONUNDA DA DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte yüzme kurslarını ziyaret etti. Öğrencilerin eğitimlerini izleyen Başkan Taban, burada bir açıklama da yaptı. Taban, “İnegöl Belediyemizin yarı olimpik yüzme havuzundayız. Yaz spor okullarımıza katılan öğrencilerimizin eğitimlerini görmek üzere buradayız. Aslında hem yaz sezonunda hem kış sezonunda eğitimlerimiz devam ediyor. Ancak tabi okulların kapanmasıyla beraber talep giderek artıyor ve burada şu anda 9-11 yaş grubu öğrencileriyle birlikteyiz. Yeni başlayanlar, ikinci döneme geçenler ve yüzmenin temel eğitimini almış öğrencilerimizle beraberiz” dedi.

1050 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK

Toplamda 7 ayrı branşta yaz spor okulu eğitimleri yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Yüzme de bunlardan biri. Her dönem 350 öğrencimi yüzme kurslarımızda eğitim alıyor. 3 dönem sonunda 1050 öğrencimiz eğitimlerini tamamlayarak ilk adımı atmış olacaklar. İlk dönemimiz 28 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. İkinci dönem 26 Temmuz’da başladı, 11 Ağustos’ta sona erecek. Üçüncü dönem ise 16 Ağustos’ta başlayıp 02 Eylül’de tamamlanacak. Yaz okulu sonrasında ise kış spor okullarıyla eğitimlerimiz devam edecek. Bu kurslarımızda başarılı olan öğrencilerimizi de altyapılarımıza davet ederek spora devam etmelerine imkan sunuyoruz. Burada yine öğrencilerimizin eğitimleri dışında yetişkinler için de belirlenen saatlerde bay-bayan ayrı şekilde yüzme saatleri ve yetişkin kursları gerçekleştiriliyor. Ben evlatlarını güvenerek bizlere emanet eden ailelerimize ve burada öğrencilerimizin eğitimine katkı sunan eğiticilerimize teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.