Ekonomik istatistikleriyle büyük başarı hikayelerinin yazıldığı İnegöl’de, ilçenin demografik yapısı da gelişmiş şehirlerin aksine aile kültürlerinin daha sağlam zemine oturduğu Anadolu şehirleriyle benzerlikler gösteriyor.

2022 istatistikleriyle ilgili veriler üzerinde çalışmalar henüz açıklanmasa da bir önceki yılın medeni hali raporu, bazı gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Her ne kadar yıllar ilerledikçe aile bağlarında kopmalar gözlemlense de, boşanma oranlarına bakıldığında, ekonomik değerleri yüksek olan şehirler arasında en iyi sonuca sahip yerleşim yerleri arasında yer alıyor.

İnegöl’de hali hazırda raporlara yansıyan evli sayısı 140 bin 874, evlenme çağına gelmesine rağmen halen bekar vasfında olan kişi sayısı 53 bin 386, boşanmış kişi sayısı , 6 bin 458 ve eşi hayatını kaybetmiş kişi sayısı 11 bin 991 olarak kayıtlara geçti.

Medeni hali raporuna bakıldığında her geçen yıl evlilik yaşının arttığı gözlemlenirken, boşanan kişi sayısı da artmaya devam ediyor.

Ancak artışların batıda ki illere nazaran İnegöl’de daha seyrek olduğu, demografik yapı itibariyle İç Anadolu ve Karadeniz’de ki şehirlerle benzer sonuçlara sahip olduğu görüldü.