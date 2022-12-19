Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyette bulunan ünlü köfteci de çalışan işçi hayatını kaybetti.

Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyette bulunan ünlü köfteci de çalışan Cevdet Ş.(66), çalıştığı sırada fenalaşarak yere düştü. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran işçiye kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan işçi, kalp masajı yapılarak Hastaneye sevk edildi.

İşçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adamın cenazesi morga alındı.