Bursa’da 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin açılış İnegöl’de gerçekleştirilecek “Bir Aş Hikayesi” sergisi ile yapılacak. Sergide İnegöl’ün mutfak kültürü tanıtılacak.BURSA (İGFA) - Son yıllarda gastronomi ve turizm alanında ciddi atılımlar yapan İnegöl Belediyesi, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında önemli bir programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bursa Valiliği koordinasyonuyla; Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Turizm Tanıtma Birliği ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde 1 hafta boyunca Bursa merkez ve ilçelerinde yapılacak programların açılışı İnegöl’de düzenlenecek “Bir Aş Hikayesi” sergisi ile gerçekleştirilecek.

22 MAYIS PAZARTESİ KAPILARINI AÇACAK

Bursa Türk Mutfağı kutlamalarının açılış programı olacak sergide, İnegöl’ün yemek ve mutfak kültürü tanıtılacak. 22 Mayıs Pazartesi günü 14.00’da İnegöl Kent Müzesi Sergi Salonunda açılışı yapılacak “Bizimkisi Bir Aş Hikayesi” isimli sergi, 27 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

BİZİMKİSİ BİR AŞ HİKAYESİ

Sergi içeriği, geçmişten günümüze İnegöl’ün mutfak kültürünü yansıtan tarım aletleri ve kap kacaklardan oluşacak. Atıksız mutfakların atası sayılan kuru yufkalar ve onlardan hazırlanan ürünler, günümüz reçeteleriyle hazırlanan çeşitli birkaç yemekte bu sergide görücüye çıkacak. Aynı zamanda köylü kadınlar tarafından canlı performans ile yufkalar açılarak etkinliğe farklı bir renk katılacak.

İNEGÖL ÇORBASI İKRAM EDİLECEK

Serginin açılışında göç mutfağının İnegöl’e armağanı olan coğrafi işaretli İnegöl köftesinden yola çıkarak, bilye şeklinde yuvarlanmış köftesiyle, İnegöl Çorba adı verilen ve pekmezli simitle harmanlanan 1.000 kişilik çorba ikramı yapılacak. Çorba ikramı sergi açılışı sonrası çarşı merkezinde İki Kapılı Meydan olarak tabir edilen noktada olacak.