İnegöl’de bağlı Boğazova mevkiinde iddiaya göre yaklaşık 2 aydır 50’den fazla eve hırsızlar girdi. Evlerde bulunan para ve elektronik malzemelerin yanı sıra mutfaklarda bulunan tabak, tencere dahi çalan hırsızlar vatandaşları canından bezdirdi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’e bağlı Çayyaka mahallesi Boğazova mevkiinde yaşayan vatandaşların son 2 aydır hırsızlarla başı belada. Boğazova’yı mesken tutan hırsızlar hemen hemen her gün bir eve soymak için giriyor. Özellikle son 2 aydır yoğunlaşan hırsızlık olayında 50'den fazla eve hırsızlık amacıyla girildiği öğrenildi.

Evlerde bulunan değerli eşyaların haricinde mutfaklarda bulunan tabak, tencere dahi çalan hırsızlar vatandaşları canından bezdirdi.

Vatandaşlar, artan hırsızlık olayıyla ilgili yetkililerin biran önce çözüm bulmasını istediler.