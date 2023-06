Alanyurt Ertuğrulgazi mahallesinde yaşanan su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi.

Ertuğrulgazi mahallesindeki yeni yapılmış olan bazı sitelerinin susuz kaldığı konusunda vatandaşların CHP’ye ilettiği şikayetleri CHP İnegöl Gençlik Kolu Başkanı Ertuğrul Kuzkun, açıklama yaparak paylaştı.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan CHP İnegöl Gençlik Kolu Başkanı Ertuğrul Kuzkun, “Vatandaşlar; su kesintilerinin önceden haber verilmediğini Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde dahi susuz kaldıklarını belirttiler. Yeniçağ sokak sakinleri; bu sorunun yaklaşık 1,5 aydan daha fazla yaşandığını ve halen devam etmekte olduğu belirttiler. Site yönetimi BUSKİ ile yaptıkları görüşmelerde su hatlarının yetersizliği sebebiyle başka kaynaktan su verildiği cevabını almışlar. Ancak halen evlerine su gelmediğini belirttiklerinde ise; BUSKİ‘nin cevabı ’Apartmanlarınıza hidrofor pompası taktırın’ olmuş. Her bir hidrofor bedelinin 2.500-3000 TL arasında olması ve ekstradan çıkartılan hidrofor fiyatını karşılayamayacaklarını belirtiler. Her gün sayfamıza suların akmadığına dair onlarca mesaj geliyor. Muazzam su kaynaklarına sahip olan bir ilçede su sorunu olması, yetkililerin bu konuda çok rahat davrandığının göstergesi. Bu sıcak havalarda çeşmelerden tek damla suyun akmaması hayatı daha çekilmez kılıyor. Yetkililerin bu konuda bir an önce bir şeyler yapması lazım. Sular kesilecekse bile, kesileceği noktalar önceden vatandaşa haber verilmeli. Bizlerde bu konuda BUSKİ’ye çağrıda bulunuyoruz. Bu sıcak havalarda susuz yaz geçiren vatandaşın mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istiyoruz” dedi.

Kuzgun açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Bizlere yazılan şikayet mesajlarını da siz kamuoyu ile paylaşıyoruz; ‘Merhaba ben İnegöl Ertuğrulgazi Mahallesi'nde oturuyorum. Bir ayı aşkın süredir sabah 09.00’da sularımız kesiliyor ve gece 02.00’lerde ancak geliyor. Tüm gün sularımız yok. Üçüncü kattaki insanlar tamamen susuz. Birinci kattakiler çok az ip gibi akıyor ama ne duş alabiliyoruz ne çamaşır yıkayabiliyoruz, nede üçüncü katta oturanlar olarak bir damla su bulabiliyoruz. BUSKİ’yi aradığımızda su var, size gelmiyorsa çözümü siz bulacaksınız. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Yazın sıcaklarda böyle diyerek bizimle dalga geçercesine konuşmalar sergilediler. Gerekli yerlere site olarak ve bireysel olarak defalarca dilekçe yazmamıza rağmen sorun bulunmadı diye geçiştiriyorlar. Artık bu sorundan şikayetçiyiz. Son 27 saattir bir damla suyumuz yok. Artık hijyen kuralları bizler için geçerli değil. Hasta olacağız.”