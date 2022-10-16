İnegöl Sanayi Camii Derneği merhum Mehmet Arslaner Hoca adına Sudan Çad’da suyu kuyusu açtırdı.

Mobilya Sanayi Camii Derneği ve Mobilyacılar esnafı, ilçemizde uzun yıllar İnegöl Mobilya Sanayi Camii’nde İmam Hatip olarak görev yapan ve hayırlara vesile olan merhum Ahmet Arslaner adına Türk Kızılay’ına su kuyusu bağışında bulundu.

Konu ile alakalı Türk Kızılay Derneği İnegöl Şubesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Halkımızın gönlünde ve dilinde her daim hayır dualarla anılan değerli hocamız hayrına yüzlerce ihtiyaç sahibi Afrikalı kardeşimiz temiz suya ulaşmıştır. Türk Kızılay İnegöl Şubesi aracılığıyla Çad’da açılan 11. su kuyusu beraberinde bulunan güneş panelleri ile desteklenmekte ve birçok alanda vatandaşın ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu hayırda emek veren ve bağışta bulunan Mobilya Sanayi Camii Derneği ve Mobilyacılar esnafı başta olmak üzere tüm destekçi ve gönüllülerimizden Allah razı olsun.”