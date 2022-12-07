CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İnegöl'de spor kulüplerinin taleplerini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na iletti.

İnegöl'de spor kulüplerinin saha ve taraftarların stat talepleri ile yakından ilgilenen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, dün akşam gerçekleşen genel kurul sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na İnegöl’ün taleplerini iletti.

Kayışoğlu sosyal medya hesabından İnegölspor ve amatör kulüplerinin atkıları ile poz vererek talepleri ilettiğini duyurdu.