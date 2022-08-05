Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, İstanbul’da Bayezid Devlet Kütüphanesini ziyaret ederek İnegöl’ün tarihine ışık tutacak belge ve dokümanları inceledi. Dernek Başkanı Turgay Yazıcı, kentin geleceği ile ilgili şifrelerin geçmişinde saklı olduğunu ifade etti.

İnegöl merkezli olarak kurulan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, eğitim ve tarihi çalışmalarının yanında İnegöl merkezli çalışmalara da ağırlık veriyor. Bu kapsamda Dernek Başkanı Turgay Yazıcı, İstanbul’da bulunan ve Türkiye’nin önemli arşiv kütüphanelerinden biri olan Bayezid Devlet Kütüphanesini ziyaret etti. Burada şehirle ilgili dokümanlar ve belgeler ile yayınlar üzerinde bir dizi inceleme yapıldı. Gazete küpürleri arasında bu yıl düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını yaşayacak İnegöl’ün kurtuluşunun 42. Yılına dair manşetler dikkat çekti.

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, İstanbul Bayezid Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder’i ziyaret etti. Minder’e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür eden Yazıcı, daha sonra arşivlerde İnegöl üzerinde araştırmalar yaptı. Bayezid Kütüphanesinin tozlu raflarında İnegöl’ün tarihine ilişkin ciddi sayıda belge ve dokümana erişmenin mümkün olduğunu ifade eden Turgay Yazıcı, “Hem tarihiyle hem de üstlendiği görevlerle İnegöl aslında her dönem önemli bir şehir olmayı başarmış. Geçmişimize baktığımızda, bugünden çok da farklı bir İnegöl görmüyoruz. Sürekli gelişimini sürdüren, dünü ile bugünü aynı olmayan bir şehir burası. Dolayısıyla İnegöl’ün il olma hedeflerinin de sıkça gündeme getirildiği bu dönemde bizler de Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği olarak geçmişten bu yana geniş perspektifte bir araştırma başlatalım istedik. Bizlere Bayezid Kütüphanesi kapılarını açan değerli Ramazan Minder’e teşekkür ediyorum” dedi.