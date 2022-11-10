Bursa Valiliği ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde 12 kırsal mahallede 40 bin m2 parke taş uygulaması çalışmaları kapsamında 6. Mahalle olan Tüfekçikonak’ta 7 sokak toplam 4 bin m2 parke taşla kaplandı.

Bursa Valiliği ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde İnegöl’e bağlı 12 kırsal mahallede 40 bin m2 parke taş uygulaması için ortak çalışma başlatılmıştı. Bu çalışma kapsamında bugüne kadar; Bayramşah, Olukman, Mezit, Sulhiye ve Güney Kestane Mahallelerinde parke taş kaplama çalışmaları tamamlanmıştı. Son olarak Tüfekçikonak Mahallesinde de 7 sokakta 4 bin m2 parke taş kaplama uygulaması gerçekleştirildi.

6 MAHALLEDE TAMAMLANDI

Çitli’de parke taş kaplama çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte bugün Tüfekçikonak Mahallesinde tamamlanan çalışmayı yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Tüfekçikonak Mahallemizde yapımı tamamlanan parke taş çalışmalarını yerinde incelemek üzere buradayız. Bildiğiniz gibi bu yıl Valiliğimizden 12 kırsal mahallemiz için hazırlık yaptığımız 40 bin m2 parke taş uygulamasını sürdürüyoruz. Daha önce Bayramşah, Olukman, Mezit, Sulhiye ve Güney Kestane köylerimizde benzer çalışmayı sürdürmüştük. Bugün Tüfekçikonak Mahallemizde aynı çalışmayı yapıyoruz. Çitli Mahallemizde de uygulamaya başladık. Burada biz 7 sokakta 4 bin m2 parke taş uygulaması gerçekleştirildi.”

2022’DE PARKE TAŞ UYGULAMALARI ARTTIRILDI

“Valiliğimizin, Bursa Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyemizin imkanlarıyla bu yıl her zamankinden daha fazla hacimli iş çıkarmış olduk. Yaşamın olduğu her yerde eksiklerimizi hızlı şekilde gidermek istiyoruz. Nihayetinde buralarda bir yaşam var. Vatandaşımızın ayağı çamura basmasın istiyoruz. Bu alanlarda gerek altyapı gerek üstyapı anlamındaki eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz.”

İNEGÖL’ÜN TURİZMDE PARLAYAN BÖLGESİ

“Tüfekçikonak Mahallemiz ormanın içerisinde muhteşem bir doğaya sahip. İçerisinden geçen deresiyle, doğal güzelliğiyle, Bursa-Ankara karayolunun hemen kenarından geçmesiyle turizm yönünden parlayan bir bölge. Buradaki eksiklerimizi de bir bir gidereceğimizi ifade etmek istiyorum. Dört bir koldan şehrimizin tüm muhitlerinin eksiklerini planlamalarımız doğrultusunda gidermek için çalışıyoruz.”