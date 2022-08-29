

İnegöl'ün yeni komutanı göreve başladı

İnegöl Jandarma Komutanı Ferruh Mağden'in atanmasının ardından yerine gelen Yüzbaşı Sinan Yıldız, göreve başladı.

İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden, Ağrı Merkez Jandarma komutanlığına atanmıştı. Atamanın ardından İnegöl'ün yeni komutanı belli oldu. Ağrı Diyadin ilçesinden İnegöl'e atanan Yüzbaşı Sinan Yıldız göreve başladı.

Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ve Marmara Gürcü Federasyonu Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, yeni komutanı ziyaret ederek başarılar dilediler.