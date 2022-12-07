İnegöl Belediyesi, şehrin yeni meydanı için çalışmalara başladı. İhalesi yapılan ve 7 ayda tamamlanması hedeflenen Merkez Park projesinin yükseleceği alanda AK Partili yönetici ve meclis üyelerine projeyi tanıtan Belediye Başkanı Alper Taban, projenin detaylarını da açıkladı.

Şehri geleceğe taşıyacak projelerle geleceğin modern İnegöl’ünü imar eden İnegöl Belediyesi, merkezde örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Aynı zamanda şehrin merkezinde yapımı süren Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesini tamamlayacak olan Merkez Park Projesi, Salı günü alanda yapılan programda AK Partili yönetici ve meclis üyelerine tanıtıldı. Millet Bahçesinde olduğu gibi farklı gruplara belirli aralıklarla projenin anlatılacağı ifade edilirken, tanıtım programında projenin detayları da açıklandı.

İNEGÖL’ÜN YEŞİL MEYDANI

Eski Hükümet Konağı ile karşı alanda bulunan ve kısa bir süre önce yıkımı gerçekleştirilen Kaymakamlık Lojmanı ile Sedir Kafenin yer aldığı üçlü adanın tek parça halinde projelendirilerek 11 dönüm arazi üzerinde hazırlanan Merkez Park Projesi, bölgenin çehresini değiştirecek. Bodrum katında 130 araçlık kapalı otopark, 70 araçlık açık otopark, 2 adet etkinlik alanı, kafeterya, dinlenme ve rekreasyon alanları ile süslenecek Merkez Park, aynı zamanda alandaki toplam 86 adet ağaca 194 ağacın daha ilave edilmesiyle 280 ağacın yer aldığı yeşil bir ada hüviyetine kavuşacak. Şehir merkezine nefes aldıracak proje ile İnegöl eşsiz bir meydana kavuşmuş olacak.

FİRMA KISA SÜREDE ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, Merkez Park Projesinin yükseleceği alanda AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerine projeyi anlattı. Başkan Taban, “Şu anda Merkez Park projemizin yükseleceği alanda bulunuyoruz. Biliyorsunuz burada daha önce Hükümet Binamız vardı bizim. Yaklaşık 84-85’li yıllarda yapılmış bir binaydı. Depremsellik noktasında da kısmen binanın problemi vardı ve yaptığımız çalışma neticesinde bu binanın yıkılmasını gerçekleştirdik. Sonrasında da hemen karşı alanda Kaymakamlık Lojmanı ile Sedir Kafe işletmesinin bulunduğu alan vardı. Bu alanlarla ilgili mimar firmamızı çalıştırdık, hazırlıklarını yaptırdık. Onlar da bizlere bu projeyi sundular. Bizler de üzerinde çalıştık ve inceledik. Bugün proje son haline geldi ve ihalesi yapıldı. Artık iş teslimini yapabilir noktadayız. Firmamız kısa süre içerisinde çalışmalarına başlayacak” dedi.

İNEGÖL İÇİN DÖNÜŞÜM VAKTİ

İnegöl için dönüşüm vaktinin geldiğine dikkat çeken Başkan Taban, “Anlatırken kısa ama süreç biraz zahmetli oldu. Karşıda bir işletme vardı, 32 yıl İnegöl’e hizmet etmiş. Biz kimsenin işiniz bozalım derdinde değiliz ancak İnegöl için bir dönüşüm vakti gelmişti. Hükümet Binası ile başlayan bu süreci karşı bölgedeki fonksiyonlarla tamamlamış olduk” ifadelerinde bulundu.

PROJENİN DETAYLARI

Projenin detaylarını da anlatan Taban, “Burada ne yapıyoruz? Kısa bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle üzerinde bir yapı olmamasının daha uygun olduğu kanaati oluştu. Yeşil olmalı, ağaçlar korunmalı gibi durumlar vardı. Bizim için de bunlar birinci öncelikti. Tabi burası şehrin merkezi. Hemen karşıda Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı projemiz var. Orasıyla da bütünleşmesini istiyoruz ve şehrin de bir miktar nefes almasına vesile olsun. Bu hareketli bölgelerde insanların otoparka ihtiyacı var. Dolayısıyla bu proje içerisinde otopark mutlaka olmazsa olmaz. Üzerinde bulunduğumuz alanda ağaçlar korunarak altında 130 araçlık otopark yapılacak. Proje çevresinde açık otopark alanları da mevcut. Cadde üzerinde ön kısımda gördüğümüz ATM’lerimiz, yan kısımda tek bir noktada toplanıyor. Yine Taksi durağımız düzenli bir şekilde İshakpaşa Okulu tarafında toplanıyor. Alan içerisinde ahşap görseller, peyzaj çalışmaları ve kent mobilyası uygulamalarıyla güzel bir yaşam alanı oluşmuş olacak. Yine alan içerisinde 2 adet küçük buluşma ve etkinliklerin yapılabileceği noktalar oluşturulacak. Çok sade ama ihtiyaca cevap verebilecek bir proje ortaya çıkmış olacak. Karşı bölgede yine bir kafeteryamız var. Ancak diğerinden daha küçük bir yapı. 150 m2’lik bir kafeterya. Etrafında yine açık araç parklanma alanları yer alacak” şeklinde konuştu.

7 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Başkan Taban, 7 ay gibi bir tamamlanma süreci olduğunu da vurgulayarak “İnşallah en kısa sürede tamamlamak istiyoruz” dedi.