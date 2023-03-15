Ataması çıkan İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu'nun yerine Zonguldak ili Kozlu İlçe Müftüsü Şevket Bulut atandı. Zonguldak Kilimli ilçesine atanan Hatipoğlu'nun yerine gelen Şevket Bulut'un yakın zamanda göreve başlayacağı öğrenildi.

Müftü Şevket Bulut Kimdir;

1971 Yılında Kütahya’da doğdu. İlkokulu Kütahya Merkez Evliya Çelebi İlkokulunda bitirdikten sonra 1986 yılında Kütahya Merkez Hacı Hıfzı Kur’an Kursunda hafızlığını tamamladı. Ortaokul ve liseyi Kütahya İmam-Hatip Lisesinde okudu. 1994 Yılında girdiği Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1999 yılında tamamlayan BULUT, 2002 Yılında Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Eğitim Merkezinde müftülük ve vaizlik ihtisas kursunu bitirdi. İlk görevine 1997 yılında İlahiyat Fakültesinde okurken Erzurum Hınıs İlçesi Akçamelik Köyünde başladı. Daha sonra Erzurum Merkez Yeşilova Köyü ve Merkez Yıldızkent Camii imam-hatipliği görevinde bulundu. İhtisas kursu bitiminde ise 2003 yılında Kdz. Ereğli İlçe vaizliğine atanan BULUT, 2009 yılına kadar bu görevine devam etti. 2009-2012 yılları arasında Tunceli Nazımiye İlçe Müftülüğü yaptı. 2012 Eylül ayında Yenipazar İlçe Müftülüğüne atanan BULUT, bu defa 2018 Haziran ayında Zonguldak İli Kozlu İlçe Müftülüğü görevine atandı.