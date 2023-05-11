İnegöl Belediyesi Baykoca Teknoloji Platformunun onursal başkanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili adayı Mustafa Varank oldu.

İnegöl Belediyesi’nin 2020 yılında kurduğu Baykoca Teknoloji Platformunun Onursal Başkanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili adayı Mustafa Varank oldu.



Onursal başkanlık beratı geçtiğimiz gün Mustafa Varank’ın İnegöl’de gerçekleştirdiği miting öncesi takdim edildi.

Bakan Varank’a takdim edilen beratta şu ifadeler yer aldı; “Osmanlı Devletinin kuruluş tohumlarının atıldığı İnegöl’de 16 yaşında şehit olan Osmanlı’nın ilk şehidi Baykoca(Bayhoca)’nın mübarek hatırasından ilham alarak 2020 yılında “İnegöl Belediyesi Baykoca Teknoloji Platformu” kurulmuştur. Platformumuz bünyesinde gerçekleştirilen yerli ve milli teknoloji çalışmalarına yönelik ortaya koymuş olduğunuz gayret ve katkılarınızdan dolayı şahsınıza “Onursal Başkanlık” tevdi edilmiştir. Saygılarımla arz ederim. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban”.

Fahrettşn Eniş