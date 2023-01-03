İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl'de nüfusun yüzde 82'sinin yeni kimliklerine kavuştuklarını söyledi.

İnegöl’de kimlik yenileyen ve ehliyet yenileyenlerin oranları açıklandı. Kaymakam Eren Arslan yaptığı açıklamada “Bugüne kadar ilçemiz nüfusuna kayıtlı olanların %82’si kimliklerini yenilemiştir. Kayıtlı nüfusumuzun %71’i Yeni Tip Sürücü Belgesi almıştır. 4.781 kişi Nüfusmatik’ten işlem yapmıştır. 20.148 Yerleşim yerine göre pasaport işlemi yapılmıştır.” İfadelerini kullandı.

235 BİN KİŞİ

Kaymakam Eren Arslan’ın açıkladığı rakamlara göre İnegöl’de 235 bin kişi kimlik yenileme işlemleri yaparken, 203 bin kişi ise yeni ehliyet belgesi aldı.