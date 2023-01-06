İnegöl Belediyesi ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde İNESMEK kurslarında eğitim alan bayan kursiyerlere yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü’nün En İyi Narkotik Polisi Anne Projesinin tanıtıldığı seminer düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen NARKOLOG Projesi kapsamında 2019 yılında hayatının herhangi bir döneminde madde kullandığını beyan eden 15.328 kişiyle yapılan anket çalışmasında, örneklemin %89,6’sının, 2020 yılında ise 23.526 kişiden %91,1’inin annesinin ‘Ev Hanımı’ olduğu görüldü. 2019 yılında kendi evinde uyuşturucu kullanan kişilerin %85,6’sı, 2020 yılında ise %83,6’sı aileleriyle birlikte yaşamaktadır. Ayrıca kadınlar arasında uyuşturucu kullanım yaygınlığı erkekler ile karşılaştırıldığında çok daha düşük oranlara ulaşılmaktadır. Mevcut bulgular ve annelerin feraseti ile evlatlarına olan sonsuz sevgisi madde kullanımı ile mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesini ve özel bir önem atfedilmesini göstermiştir. Bu sebeple, İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 yılı Ekim ayında “En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi” başlatıldı.

Anneler ve anne adayı yetişkinleri kapsayan proje kapsamında, söz konusu hedef kitleye uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığının önlenmesine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri verilmeye başladı. İnegöl’de de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde bu anlamda bir adım atılarak, İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) eğitim gören kadınlara “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı.

150 İNESMEK KURSİYERİNE EĞİTİM VERİLDİ

İNESMEK sabah kursiyerlerine yönelik düzenlenen eğitime 150 kişi katıldı. Bugün 11.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda yapılan eğitimde, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” kapsamında katılımcılara uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığının önlenmesine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verildi.