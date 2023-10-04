UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti. Galibiyetin golleri Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'den geldi.İSTANBUL (İGFA) - Old Trafford Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Slovakyalı hakem Ivan Kruzliak yönetti.

Galatasaray'ın gollerini 23. dakikada Wilfried Zaha, 71’de Kerem Aktürkoğlu ve 81’de Mauro Icardi kaydetti. Manu 17 ve 67’de Rasmus Hoejlund ile skor buldu. Aslanlar, 4 puanla ikinci sıraya yerleşirken, Bayern Münih ise 6 puanla zirvede yer aldı.

AVRUPA’DAKİ SON 20 MAÇTA SADECE 1 MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 2’si de Şampiyonlar Ligi grup maçı olmak üzere toplam 20 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Aslanlar, 28 Temmuz 2021 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Manchester United’ı 3-2 mağlup ettiği mücadele sonrası sporculardan Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Tanguy Ndombele ile teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United’a karşı Old Trafford’daki 3-2’lik unutulmaz zaferi karşısında ülke puanı için önemli galibiyet olduğunu söyledi.

“En önemlisi, Türk insanını, Türk futbolunu burada güzel şekilde temsil ettik" diyen Buruk, "Korkmadan oynadık, çekinmedik. Maçın başından sonuna kadar gol aradık, baskıyı aradık. Rakibimizle yakın verilerde oynadık. Şutumuz, topa sahip olma açısından yakın verilere ulaştık. Manchester United deplasmanında yapabileceğimizin en iyisi bu. İlk yarı topa sahipken daha iyi işler yapabilirdik. Günün sonunda çok önemli bir galibiyet yaşadık. bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çok fazla sevinecek günümüz yok. Kısa süre sonra Antalya deplasmanında maçımız var. Şimdi bu galibiyeti yaşıyacağız. Yarın takım izinli. Sonraki gün yeniden maça hazırlanacağız" diye konuştu.

Buruk, "Çok üreten, hareketli ve değişken bir takıma karşı oynadık. Planlarımız, oyunumuz tuttu ve önemli bir galibiyet aldık" değerlendirmesinde bulundu.

Old Trafford’da Galatasaray adına perdeyi açan golü kaydeden Wilfried Zaha, maç sonrasında yayıncı kuruluşa demeç verdi.

Gol anını anlatan Fildişi Sahilli yıldız, “Direkt oynamayı düşünüyorduk. Pozisyonumu değiştirdim. Bekten doğru bir şekilde top gelince karşı takımdaki stoperin temasına göre yerini öğrendim. Arkasından pozisyonu bitirmeye çalıştım. İstediğim gibi yapabildim.” diye konuştu.

Gol sevincine değinen Zaha, “İnsanlar Manchester United’a mesaj sanıyor. Aslında bu tutku ile ilgili bir şey. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçımdı. Dolayısıyla ben de o tutkuyu yaşadım. Benim için tutku patlamasıydı.” ifadelerini kullandı.

Takımın kalitesini gösterdiğini ve buradan ileri gidecek güçte olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, “Benim için Galatasaray’ın ismini hak ettiği yere, yukarıya çıkarmak önemli. Takım içinde birlik olduğu zaman bu akşam olduğu gibi başarabileceğini gösterdi.” dedi.

Tanguy Ndombele, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı maç değerlendirmesinde ise, “İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İyi bir şekilde mücadele ettik. 3 puanı da hak ettiğimizi düşünüyorum. İstanbul’a bu 3 puanla dönmek çok önemli. Galibiyetle dönüyoruz. Biz kendi hedeflerimize konsantreyiz. Maç maç zaferlerimize devam edeceğiz.” dedi.

Mauro Icardi’nin maç değerlendirmesi de şu şekilde:

“Kendime çok kızdım penaltıyı kaçırdıktan sonra. Bizi 3-2 öne geçirecekti. Sonrasında takımın gösterdiği oyundan, attığım golden ve burada galibiyet aldığımızdan dolayı çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi grupları aşamasında Galatasaray formasıyla attığım ilk golüm. O yüzden çok mutluyum. Takım halinde faydalı olduk ve buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Şu anda bulunduğumuz durumdan mutluyuz. Sadece 2 maç oynadığımızı unutmamamız lazım. Bunun farkında olalım oyuncular olarak. Bu galibiyete sevinen taraftarlarımızın da bunun farkında olması lazım. 2 maç oynadık, 4 maçımız daha var. Zor maçlar oynayacağız. Bizim hedefimiz bu gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak için iyi oynamaya devam etmemiz ve kalan 4 maçta da bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor.”

KEREM AKTÜRKOĞLU: "BUGÜN TARİHİ BİR AKŞAM"

Maç sonrasında bir başka değerlendirme de karşılaşmanın yıldız futbolcularından Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

"Bazı anlar unutulmazdır gerçekten. Takım arkadaşlarımla birlikte ülkemize böyle bir akşam yaşatmak istemiştik. Bunu da başardık" diyen Aktürkoğlu, "Çok mutlu ve gururluyuz. Tabii ki daha hiçbir şey bitmedi . Takım arkadaşlarımın, oynayan oynamayan herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Yönetimimiz, takım arkadaşlarımız ve taraftarımız bir bütün olduk. Bugün bu galibiyeti hepimiz istedik. Zor anlar yaşadık. Zorlandık; ama sonunda galibiyeti aldık. Şu an grupta Bayern Münih’ten sonra ikinci sıradayız. Bu, gerçekten çok anlamlı bir şey. Ayaklarımız yere daha sağlam basacak. Hiçbir şeyin bitmediğinin farkındayız. Önümüzde bir Bayern Münih maçı var. Maç maç düşünüp gruptan çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.