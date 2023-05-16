İngiltere Öğrenci değişim programı Turing kapsamında Çayyaka İlkokulu ile kardeş okul olan ve 5 günlük program için Londra’dan İnegöl’e gelen öğrenciler, Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İngiltere Öğrenci Değişim Programı Turing kapsamında, Londra’da bulunan Salusbury Primary İlkokulu ile Çayyaka İlkokulu kardeş okul olmuşlardı. Proje kapsamında geçtiğimiz yıl Londra’dan 10 ilkokul öğrencisi İnegöl’e gelmişti.

Bu yıl da Londra’dan 9-10 yaş grubu 15 öğrenci, 1 okul müdür yardımcısı ve 3 öğretmen olmak üzere 19 kişilik grup Pazartesi günü 5 günlük program için İnegöl’e geldi. Aslen İnegöllü olan ve İngiltere’de öğretmenlik yapan Vehbiye Çalım’ın koordinasyonuyla gerçekleşen kardeş okul uygulaması ve İnegöl ziyaretinde, Vehbiye Çalım ve öğrenciler ile birlikte; Müdür Yardımcısı Stephanıe Armstong ve öğretmenler Ana Chapela ile Vıvıana Young İnegöl’e geldi.

İNEGÖL VE ÇEVRE ŞEHİRLERİ GEZİP TANIYACAKLAR

Londra’dan İnegöl’e gelen misafir öğrenciler, 19 Mayıs Cuma günü programı tamamlayıp geri dönecekler. Burada bulundukları süre içerisinde; Oylat, İnegöl Kent Müzesi ve Mobilya Müzesi, İznik ile Cumalıkızık’ı gezecek olan öğrenciler, bölgeyi yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

19 Mayıs Cuma günü ülkelerine geri dönecek olan Londralı ekibi, İnegöl gezisinin ikinci gününde Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında İnegöl ve Türkiye hakkında öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Taban, şehir hakkında bilgiler verdi. Misafir öğretmenler Londra’da bulunan okullarında bir vitrin oluşturduklarını ve İnegöl köşemiz yaptıklarını ifade ederek şehre verdikleri değeri de gösterdiler. Aynı zamanda ziyarette yapılan konuşmalarda Türkiye’den Londra’ya bir öğretmen gönderildiği, öğrencilerin de hafta bir gün Türkçe dersi aldıkları ve Türkçe öğrenmeye başladıkları belirtildi.