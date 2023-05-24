İngiltere’nin en önemli projelerinden biri olan High Speed Two’nun ilk etap çalışmalarına başladı. Londra, Birmingham ve Manchester’ı birbirine bağlaması amaçlanan HS2, 2029 yılında tamamlandığında Avrupa’nın en büyük hızlı tren projesi olacak.İSTANBUL (İGFA) - Londra’yı Birmingham üzerinden Manchester’a bağlayacak olan yüksek hızlı tren projesi HS2; 2029 yılında tamamlanması planlanan ilk etabı için çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başladı.

Mono Steel de, Londra’nın altındaki tünellerden yola çıkacak olan HS2 için özel olarak tasarlanan çelik yapıları üretiyor. Proje için bugüne kadar 800 tona yakın üretim yapan Mono Steel, ilk etap için gereken malzemeleri tedarik etmeye 2025 yılı sonuna kadar devam edecek.

Londra-Manchester arası tren yolculuğunu 7 saatten 1 saat 11 dakikaya düşürmesi planlanan HS2’nin bu kadar büyük bir proje olmasının bir başka önemli nedeni ise hattın güzergahında olmayan şehirleri de birbirine yakınlaştırıyor olması.

Liverpool, Sheffield, Leeds, Nottingham, Derby dahil olmak üzere doğrudan HS2 güzergahı üzerinde olmayan birçok kasaba ve şehir de, HS2’ye eklenecek transit hatlar sayesinde birbirine yakınlaşacak.

70’den fazla ülkeye ihracat yapan Mono Steel’in CEO’su ve ortağı Mustafa Toprakçeken, İngiltere’deki bu projenin 2023 yılında markanın aldığı en büyük projelerden biri olduğunun altını çizdi.

İki etaptan oluşan projenin ilk ayağı olan Londra- Birmingham hattında çalıştıklarını belirten Toprakçeken, "Şuanda Londra’nın altından ilerleyen 8 kilometrelik tüneller için üretim yapıyoruz, sonrasında da Birmingham rotası için gereken malzemeleri ihraç etmeye devam edeceğiz. İkinci etap için de görüşmelerimiz sürüyor. HS2 haricinde şuanda Almanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Fransa, İspanya, Malta, İsrail, Türkmenistan, Azerbaycan, Tanzanya, Sudan ve Avustralya’daki projeler için üretimlerimiz de devam ediyor. Ayrıca gelecek aylarda yeni işbirliklerine imza atöayı sürdüreceğiz. Bu sayede ihracat rakamlarımız da artacak. Buna paralel olarak istihdam ve yatırımlarımızı da arttırmayı planlıyoruz" diye konuştu.