Bilecik İnhisar Belediyesi kanalizasyon yenileme çalışması çerçevesinde eskiyen hatları korge borular ile değiştirdi.

Bilecik ilçesi olan İnhisar Belediyesi Güner Orbay Mahallesi Yeni Sokak’ta kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştirildi. Yenileme çalışması ile korge borular döşenerek sokakta bulunan evlere bağlantısı yapıldı. Yapılan çalışma sonrası İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez "Belediyemiz elemanları tarafından yapılan çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Mahalle sakinlerimiz artık daha rahat olacaktır. Sağlıklı ve huzurlu nice günler dilerim" dedi.

Mahalle sakinleri ise yenileme çalışması sonrası mutlu olduklarını belirterek teşekkürlerini iletti.