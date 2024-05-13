Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "İnme Farkındalık Günü" kapsamında program düzenledi. Uzmanlar, konuşma bozukluğu, dildeki pelteklik, kelimeleri bulmada güçlük yaşama, çift görme, yüzde çekilme, kol ve bacaktaki uyuşmanın inme habercisi olduğuna dikkat çektiler.



Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen programa; Başhekim Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay, hastane yönetimi, inme merkezi hekimleri, sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları katıldı. Programda inme hastalığı, risk faktörleri, belirtileri ve tedavi yöntemlerini hakkında katılımcılara çeşitli bilgiler aktarıldı. Programda konuşan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, inmenin tüm dünyada ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada, kalıcı özürlülük nedenleri arasında ise birinci sırada yer aldığının bilgisini verdi.



İnmede etkilenen damarlara ve beyin bölgesine göre birbirinden farklı semptomlar görülebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Pekel, “İnmede etkilenen damarlara ve beyin bölgesine göre birbirinden farklı semptomlar görülebilir. Genel olarak hastanın konuşması bozulabilir, dilinde pelteklik gelişebilir. Kelimeleri bulmakta güçlük yaşayabilir. Çift görme, bulanık görme ve ya görmenin tamamen kaybolması gibi semptomlar olabilir. Ağız, ağız kenarında ya da yüzde çekilmenin yanı sıra yüzde, kol, bacakta aynı zamanda başlayan uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük görülebilir. Baş dönmesi, dengesizlik sık karşılaşılan semptomlardır” şeklinde konuştu.



Program, Doç. Dr. Demet Yıldız’ın inme belirtileri sunumu ile devam etti. Daha sonra Uzm. Dr. Tirdad Setayeshi, girişimsel radyolojide hangi hizmetlerin verildiğini ve Doç. Dr. Meral Seferoğlu ise taburcu olan hastaların nelere dikkat etmesi gerektiğini katılımcılarla paylaştı.