Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü (ISSA) tarafından bugüne kadar farklı ülkelerde yapılan ve önümüzdeki yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilecek olan ‘Hedef Sıfır’ temalı İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’na, Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ISSA arasında Şubat ayında imzalanan ‘iyi niyet mektubunun ardından, Türkiye’de ilk defa Bursa’da gerçekleşecek olan Vision Zero (Hedef Sıfır) temalı İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı için çalışmalar başlatıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Uluslararası düzeyde uzmanların yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Bursa’daki üniversiteler, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurum ve kuruluşlarda görev yapan uzman isimlerin konuşmacı olarak katılacağı konferansın 11-12 Ocak 2024 tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Konferans hazırlıklarını sürdüren Yürütme Kurulu Üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka’nın başkanlığında bir araya geldi. Konferans Yürütme Kurulu, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim, BBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, BUSKİ Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Gürhan Kılıç, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Erdem Kızılgöz, Bursa Mudanya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali İşeri, BBB İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Çağdaş Büyük ve Kültür A.Ş. Ömer Erdinç’ten oluşuyor.

Yürütme Kurulu toplantısında ISSA İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı Prof. Karl-Heinz Noetel, Alman Devlet Kaza Sigortası Enerji, Tekstil, Elektrik ve Medya Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Bağlı ve Bursa Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Yalçın Kubat da katıldı.

Toplantıya başkanlık eden Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, temelinde insan olduğu için İSG konusunu da öncelikli olarak ele aldığını ve bu konuda yapılan her türlü işbirliklerine açık olduğunu söyledi. Özellikle Almanya’dan gelen heyet başta olmak üzere tüm Yürütme Kurulu üyelerine katkı ve destekleri için teşekkür eden Aka, başarılı bir konferans için ellerindeki tüm imkanları kullanacaklarını söyledi.

Toplantıda geçen ay yapılan hazırlıklar, konferans ile ilgili olarak Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği kurum ziyaretleri değerlendirildi. Toplantı katılımının ve içeriğinin detaylarının görüşüldüğü toplantıda, planlanan konferansın detayları üzerinde duruldu. Almanya’dan gelen heyet Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen girişimcilik merkezi B-CUBE ve Konferans Merkezini de ziyaret etti. Heyet ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’de yürütülmekte olan Yalın Belediyecilik çalışmaları hakkında da bilgilendirildi.

Bu arada Alman Heyet, Bursa temasları çerçevesinde BUSKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Genel Müdür Güngör Gülenç’ten kurumun iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.