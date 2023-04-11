Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre inşaat maliyetleri yıllık yüzde 72,37, aylık ise yüzde 2,08 oranlarında arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

Şubat ayı verilerine göre İnşaat Maliyet Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,37 oranında arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,43 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,20 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 62,52, işçilik endeksi yüzde 103,99 arttı.

MALZEMELER ARTTI, İŞÇİLİKLER AZALDI!

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,02 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,32 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %63,88, işçilik endeksi 4,10 arttı.

Verilere göre bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise tablolara yıllık yüzde 67,94, aylık yüzde 0,94 artış olarak yansıdı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları (%), Şubat 2023