TÜİK'in açıkladığı Haziran ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'nde çalışan sayısı yıllık yüzde 2,2 artarken, aylık bazda ise yüzde 0,3 azalış kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 611 bin 38 kişi iken, 2023 yılı Haziran ayında 14 milyon 925 bin 783 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,8 arttı.

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Haziran 2023

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,3 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2023